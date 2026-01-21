Sieben Frauen-Teams kämpfen um den Hallentitel in Essingen

Am Sonntag, 25. Januar 2026, rückt die Schönbrunnenhalle in Essingen in den Mittelpunkt des Frauenfußballs in Ostwürttemberg. Bei der Hallen-Bezirksmeisterschaft der Frauen treffen sieben Mannschaften in einer großen Gruppe aufeinander, um den Bezirksmeistertitel unter dem Hallendach auszuspielen. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie, ein kompletter Rundenturniermodus und ein dicht getakteter Spielplan versprechen einen langen, intensiven Nachmittag, an dem jede Aktion zählt und Konstanz zur entscheidenden Währung wird.

Ein Titel mit besonderem Gewicht Die Hallen-Bezirksmeisterschaft ist mehr als ein gewöhnliches Winterturnier. Sie vereint sportlichen Wettbewerb mit offizieller Bedeutung und verleiht dem Hallenfußball einen klaren Zielpunkt. Wer sich hier durchsetzt, darf sich als bestes Frauenteam des Bezirks Ostwürttemberg unter Hallenbedingungen bezeichnen. Entsprechend hoch ist der Anspruch an Struktur, Disziplin und Durchhaltevermögen. Gespielt wird in einer Siebenergruppe, jede Mannschaft trifft einmal auf jede andere. Dieses Format verlangt Konstanz über viele Spiele hinweg.

Das Teilnehmerfeld im Überblick

Mit dabei sind der FC Härtsfeld, der TV Steinheim, der SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim, die SGM Alfdorf/Mögglingen, der FC Ellwangen, der 1. FC Normannia Gmünd sowie die SG Alfdorf/Mögglingen II. Das Feld verbindet etablierte Frauenmannschaften mit zweiten Teams und sorgt so für eine breite sportliche Spannweite innerhalb eines klaren Rahmens.

Ein Turnierstart ohne Schonfrist

Der erste Anstoß erfolgt um 14 Uhr, danach folgen die Begegnungen in engem Rhythmus. Bereits in den ersten Spielen können Weichen gestellt werden, denn in einem Rundenturnier wirken sich frühe Punktgewinne oder -verluste über Stunden hinweg aus. Jede Partie hat unmittelbaren Einfluss auf die Tabelle, jede Unachtsamkeit kann sich später rächen.