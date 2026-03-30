„Sieben Endspiele“ – Neuried verliert auch gegen Pasing

Zuviel Freiraum ließen die Neurieder (v.l. Mika Kretschmer, Dragan Radojevic und Ryota Nagashima) den Gästen von der DJK Pasing. – Foto: Dagmar Rutt

Den ersten Dreier im neuen Kalenderjahr konnten Neurieds Kreisliga-Fußballer auch am Samstag nicht erringen. Im Heimspiel gegen die DJK Pasing unterlag der TSV deutlich mit 2:5 – allerdings waren die Gastgeber kurzzeitig ganz nah dran an einem Punktgewinn. Erst in der Schlussphase zogen die Gäste aus Pasing das Spiel auf ihre Seite.

Verdient wäre ein mögliches Remis aus Sicht von Interimstrainer Robert Schöttl aber ohnehin nicht gewesen. „Vor allem die erste Halbzeit war katastrophal. Da war keine Zweikampfführung vorhanden. Auch der Gegner hat nicht die Sterne vom Himmel gespielt, konnte mit uns aber trotzdem machen, was er wollte“, kritisierte der Coach im Nachgang der Partie. Die energielos wirkenden Neurieder fanden schwer in die Partie, Pasing diktierte von Beginn an das Spielgeschehen. Folgerichtig führte der Tabellenfünfte der Kreisliga 2 durch Tore von Andis Mucolli und Ronaldo Vorgic zur Pause bereits mit 2:0.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Grün-Weißen immerhin ein wenig und schöpften nach dem Anschlusstreffer in der 70. Minute plötzlich wieder Hoffnung. Dragan Radojevic, der den verletzten Danilo Ralic als Kapitän vertrat, war bei einer Hereingabe von Simon Prangenberg richtig gestanden. Wenig später sorgte Jonas Prangenberg, älterer Bruder des Vorlagengebers zum 1:2, infolge eines Einwurfs dann sogar für den Ausgleich. Der 24-Jährige war erst wenige Augenblicke zuvor eingewechselt worden und feierte sein Comeback nach rund acht Monaten Fußballpause – es hätte die Geschichte des Spiels sein können. „Aber leider sind wir danach in alte Muster zurückgefallen“, bemängelte Schöttl. Viel zu sorglos ließ Neurieds Abwehrreihe Pasings Vorgic gewähren, der in der 79. Minute zum 3:2 einnetzte.

In der Schlussphase fingen sich die Hausherren dann auch noch zwei einfache Eckball-Gegentore, womit die bittere 2:5-Heimpleite besiegelt war. Weil Teutonia München am Sonntag überraschend Tabellenführer Kosova München mit 4:3 bezwang, fallen die Neurieder auf einen Abstiegsrelegationsplatz zurück. „Ich glaube, die Pause tut uns jetzt gut. Danach haben wir sieben Endspiele“, sagt Schöttl. Über Ostern ist spielfrei. Bis zum übernächsten Wochenende hofft er auf die Rückkehr mehrerer Leistungsträger. Vom Lazarett meldete sich zuletzt nur Mariux Rieprecht, der in Neuhadern aufgrund einer Gesichtsverletzung kurzfristig ausgefallen war, wieder einsatzbereit.