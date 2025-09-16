Sieben Eigengewächse und drei Neuzugänge verstärken SVU Damen 1.

Der SV Untermenzing stellt den neuen Kader der 1. Damenmannschaft vor und kann sich in der neuen Bezirksliga-Saison über gleich mehrere personelle Verstärkungen freuen. Aus der eigenen Jugend rücken Anna-Lena Menz, Lotte Gais und Leonie Boje fest in den Kader der 1. Damenmannschaft auf. Die drei Eigengewächse sammelten bereits erste Erfahrungen im Damenbereich und überzeugten mit guten Leistungen.

Darüber hinaus werden mit Sophia Goncek, Defne Gündüz, Hannah Baltes und Helena Schmid vier weitere Spielerinnen aus dem Juniorinnenbereich Schritt für Schritt an das Bezirksliga-Team herangeführt. Damit unterstreicht der Verein die erfolgreiche Nachwuchsarbeit im Mädchenfußball.