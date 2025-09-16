Sieben Eigengewächse und drei Neuzugänge verstärken SVU Damen 1.

Der SV Untermenzing stellt den neuen Kader der 1. Damenmannschaft vor und kann sich in der neuen Bezirksliga-Saison über gleich mehrere personelle Verstärkungen freuen. Aus der eigenen Jugend rücken Anna-Lena Menz, Lotte Gais und Leonie Boje fest in den Kader der 1. Damenmannschaft auf. Die drei Eigengewächse sammelten bereits erste Erfahrungen im Damenbereich und überzeugten mit guten Leistungen.
Darüber hinaus werden mit Sophia Goncek, Defne Gündüz, Hannah Baltes und Helena Schmid vier weitere Spielerinnen aus dem Juniorinnenbereich Schritt für Schritt an das Bezirksliga-Team herangeführt. Damit unterstreicht der Verein die erfolgreiche Nachwuchsarbeit im Mädchenfußball.
Einen externen Neuzugang gibt es mit Linda Herbold. Die Innenverteidigerin wechselte im Sommer vom FC Alburg zum SV Untermenzing. Zuletzt war sie dort in der Landesliga im Einsatz, bringt damit wertvolle Erfahrung für die Defensive mit und sorgte bereits im 1. Ligaspiel für Stabilität in Menzing’s hinteren Reihen.
Zudem stoßen mit Isabella Crocioni und Allissa Messaoudi zwei weitere junge Spielerinnen zum Kader. Beide kommen aus der Jugend des SV Aubing und möchten sich in der Bezirksliga beweisen. Isabella Crocioni konnte dabei gleich ein Ausrufezeichen setzen: In ihrem ersten Ligapflichtspiel für den SVU erzielte sie direkt einen Treffer.
Trainer Schönberger hat somit eine Mischung aus erfahrenen Kräften und vielversprechenden Talenten zur Verfügung, mit der der SV Untermenzing optimistisch in die kommende Bezirksliga-Saison gehen kann.