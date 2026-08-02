 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

"Sieben Ballkontakte, drei Tore" – der goldene Joker der SG Prechtal

SG Prechtal/Oberprechtal steht in der ersten Hauptrunde des Fußball-Verbandspokals

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Santiago Fischer (Bildmitte), hier im Pokalspiel gegen den FC Denzlingen, traf nach Einwechslung dreifach für die SG Prechtal/Oberprechtal.
Santiago Fischer (Bildmitte), hier im Pokalspiel gegen den FC Denzlingen, traf nach Einwechslung dreifach für die SG Prechtal/Oberprechtal. – Foto: Fritz Zimmermann

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Prech/Oberp.

Die SG Prechtal/Oberprechtal steht in der ersten Hauptrunde des Fußball-Verbandspokals. Verteidiger Timo Hildbrand (31) berichtet im Kurzinterview von einem kuriosen Verlauf.

BZ: Herr Hildbrand, das 5:3 gegen den SV Rust war kein gewöhnliches Spiel ...

Wir hatten zunächst Probleme, um ins Spiel zu finden. In der zweiten Halbzeit waren wir dann gut dabei und haben uns auf Santiago Fischer verlassen können. Bei ihm wurden sieben Ballberührungen gezählt, er macht aber drei Tore. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.