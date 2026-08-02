"Sieben Ballkontakte, drei Tore" – der goldene Joker der SG Prechtal

Santiago Fischer (Bildmitte), hier im Pokalspiel gegen den FC Denzlingen, traf nach Einwechslung dreifach für die SG Prechtal/Oberprechtal. – Foto: Fritz Zimmermann

Wir hatten zunächst Probleme, um ins Spiel zu finden. In der zweiten Halbzeit waren wir dann gut dabei und haben uns auf Santiago Fischer verlassen können. Bei ihm wurden sieben Ballberührungen gezählt, er macht aber drei Tore. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.