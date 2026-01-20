Sieben Auswärtsspiele für den Eckernförder SV

Am Samstag, 07.02., stehen gleich zwei Begegnungen an. Um 12:00 Uhr gastiert der Eckernförder SV beim Oldenburger SV, um 13:30 Uhr folgt das Spiel beim Eichholzer SV. Eine Woche später, am Samstag, 14.02., ist die Mannschaft um 15:00 Uhr beim FC Kilia Kiel gefordert.

Den Abschluss der Testspielserie bilden zwei weitere Auswärtsspiele. Am Samstag, 21.02., tritt der Eckernförder SV um 14:00 Uhr erneut beim TSV Kronshagen an, ehe am Sonntag, 22.02., um 13:00 Uhr das Duell bei Inter Türkspor Kiel vorgesehen ist.