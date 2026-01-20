Sieben Auswärtsspiele für den Eckernförder SV

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Eckernförder SV hat seinen Fahrplan für die Wintervorbereitung veröffentlicht. Wie auf dem Insta-Beitrag zu sehen ist, sind sieben Testspiele angesetzt, allesamt auswärts. Den Auftakt bildet am Freitag, 30.01., um 19:30 Uhr das Spiel bei der U19 des TSV Kronshagen. Einen Tag später, am Samstag, 31.01., folgt um 14:00 Uhr die Partie bei Kaltenkirchener TS.
Am Samstag, 07.02., stehen gleich zwei Begegnungen an. Um 12:00 Uhr gastiert der Eckernförder SV beim Oldenburger SV, um 13:30 Uhr folgt das Spiel beim Eichholzer SV. Eine Woche später, am Samstag, 14.02., ist die Mannschaft um 15:00 Uhr beim FC Kilia Kiel gefordert.
Den Abschluss der Testspielserie bilden zwei weitere Auswärtsspiele. Am Samstag, 21.02., tritt der Eckernförder SV um 14:00 Uhr erneut beim TSV Kronshagen an, ehe am Sonntag, 22.02., um 13:00 Uhr das Duell bei Inter Türkspor Kiel vorgesehen ist.
Ausgangslage in der Landesliga
Der Eckernförder SV überwintert in der Landesliga auf Rang zwei. Nach siebzehn absolvierten Spielen stehen zehn Siege, fünf Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Mit fünfunddreißig Punkten liegt das Team hinter Spitzenreiter TSB Flensburg (54 Punkte) und vor der SSG Rot-Schwarz Kiel.
Nach der Winterpause warten noch dreizehn Ligaspiele auf den Eckernförder SV. Darunter sind unter anderem Heimspiele gegen den TSV Hattstedt, den SV Frisia 03 Risum-Lindholm, den TSV Rantrum und die SpVg Eidertal Molfsee sowie Auswärtsauftritte beim TSB Flensburg, bei der SSG Rot-Schwarz Kiel und bei SC Weiche Flensburg 08 II.