– Foto: Frank Schmitz

Sieben auf einen Streich und einer sitzt im Auto

– Foto: Frank Schmitz

Der Regen hatte ein Einsehen. Zumindest für 90 Minuten. Auf dem Rasen von Emsbüren zeigte sich die dritte Mannschaft der Concordia in bester Spiellaune oder sagen wir: in jener Laune, die man bekommt, wenn man merkt, dass es heute wohl läuft. Schon nach einer Viertelstunde war klar, wohin die Reise geht: Bennett Nunes Martins nutzte zuerst einen feinen Pass von Mario Humbert (15.), dann gleich darauf einen missglückten Versuch der Lengericher, sich an so etwas wie Spielaufbau zu erinnern (16.). Zwei Tore in zwei Minuten – das nennt man wohl Arbeitseffizienz. Philip Lullmann durfte zwischendurch per Handelfmeter (22.) kurz auf etwas Spannung hoffen, doch Johannes Seybering sorgte nur fünf Minuten später für klare Verhältnisse (27.). Halbzeitfazit von Schmitz: „Elbergen ist klar spielbestimmend, aber vorne fehlt trotz dreier Tore noch etwas Durchschlagskraft.“ - Man kann sich Schlimmeres Vorstellen.

Während draußen der Regen wieder einsetzte, saß der Liveticker-Autor längst im Auto - „eingeschränkte Sicht“, wie er ehrlich bekannte. Das hinderte die Gastgeber allerdings nicht daran, weiter zu treffen. Oliver Ackermann eröffnete die zweite Hälfte (47.), legte per Kopf (60.) nach, dazwischen sammelte er noch eine Gelbe Karte. So viel Aktivität in einer Viertelstunde schaffen andere in einer ganzen Saison. Justin Tautfest (65.) und Steffen Brümmer (71.) machten das Ergebnis dann endgültig zu einem jener Spielstände, die man später nur mit einem kurzen „Jo, war deutlich“ zusammenfasst. Die letzten Minuten? „Ein lauer Sommerkick“, wie Schmitz schrieb. Nur dass eben einer sieben Tore geschossen hatte. _______________ Weiche Flensburg ringt Meppen im Regen-Schlagabtausch mit 5:3 nieder

– Foto: Images