Sieben auf einen Streich für Germania Teveren

Gleich sieben Mal schlug der FC Germania Teveren in den vergangenen Tagen auf dem Transfermarkt zu!

Im Einzelnen unterschrieben folgende sieben Spieler einen Vertrag für die kommende Saison in Teveren:

"Wir sind mit der Transferphase sehr zufrieden. Wir haben uns nicht nur sportlich gezielt verstärkt, sondern auch charakterlich wichtige Impulse gesetzt. In der Rückrunde hat uns in bestimmten Phasen genau das gefehlt. Mit den Neuzugängen erhöhen wir zudem die Breite im Kader deutlich – jede Position ist doppelt besetzt, die Konkurrenzsituation wird entsprechend hoch sein“, blickt Trainer Wirtz optimistisch auf die neue Saison.

Mit Marvin verstärken wir unser zentrales Mittelfeld um einen torgefährlichen Spieler, der seine Mitspieler in Szene setzen kann und stets den Blick für die richtige Entscheidung hat. Seine Spielweise passt hervorragend zu unserem Fußball.

Stefan Vujicic (bisher Teutonia Weiden)

Stefan hat in Weiden schnell gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. In der Innenverteidigung wird er uns mit seiner Zweikampfstärke und Übersicht zusätzliche Stabilität verleihen.

Stefan Savic (bisher SV Rott)

Savo ist flexibel einsetzbar – sowohl auf der Sechs als auch in der Innenverteidigung. Neben seiner Qualität auf dem Platz bringt er jede Menge Erfahrung mit, die unserem Team gut tun wird.

Olaife Orolade (bisher SV Rott)

Ola verstärkt uns auf der Außenbahn und passt perfekt ins System. Mit seiner Athletik, Laufstärke und disziplinierten Spielweise wird er wichtige Impulse setzen. Zudem ist er ein echtes Vorbild – auf und neben dem Platz.

Taofeek Idowu (bisher VFR Würselen)

Mit Tao bekommen wir einen Mentalitätsspieler, der den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung weiter anheizen wird. Er geht stets voran und bringt viel Energie ins Team.

Yasin Kalyoncuoglu (bisher Alemannia Mariadorf)

Yasin geht in seine zweite Saison im Seniorenbereich und hat bereits im ersten Jahr in der Bezirksliga Fuß gefasst. Er überzeugt mit seiner körperlichen Präsenz und bringt für sein Alter eine außergewöhnliche Physis mit.

Enis Ucuzoglu (bisher Jugendsport Wenau)

Enis komplettiert unser Torwarttrio. Trotz seines jungen Alters hat er in der vergangenen Saison bereits im Seniorenbereich gespielt und dort sein großes Potenzial gezeigt.