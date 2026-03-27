Sieben auf einen Streich!

V. l. n. r. - Laurenz Kulig, Finn-Luka Kruse, Youri von der Mehden, Fußball-Obmann Volker Bernaschek, Vitali von der Mehden, Devin Ceyhan und Rune Kulig. – Foto: PSV Neumünster

Der PSV Union Neumünster treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison mit Nachdruck voran und präsentiert gleich sieben Neuzugänge: Vom Verbandsligisten SV Wasbek wechseln neben den Brüdern Youri (22) und Vitali von der Mehden (20) auch Laurenz Ruben Kulig (23), Rune Linus Kulig (20), Finn-Luka Kruse (21), Devin Ceyhan (19) sowie Torwart Jonte Reik Peters (20) an die Stettiner Straße.

Mit diesem umfangreichen Transferpaket setzen die Verantwortlichen bewusst auf eingespielte Abläufe und bestehende Verbindungen. Ein Großteil der Spieler kennt sich bereits aus gemeinsamen Zeiten – ein Faktor, der die Integration erleichtern und dem Team schnell Stabilität verleihen soll.

Für Youri von der Mehden ist der Wechsel zugleich eine Rückkehr. Der zentrale Mittelfeldspieler lief bereits in der Vergangenheit für den PSV auf und kehrt nach zwei Jahren beim SV Wasbek zurück. Dort sammelte der 22-Jährige wertvolle Erfahrung im Herrenbereich und entwickelte sich sportlich weiter. Mit seiner Spielübersicht, Dynamik und technischen Qualität soll er künftig eine tragende Rolle im Mittelfeld übernehmen und insbesondere im Spielaufbau Akzente setzen.

Auch sein jüngerer Bruder Vitali von der Mehden wagt in Neumünster den nächsten Schritt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler gilt als großes Talent, wurde zuletzt jedoch durch einen Kreuzbandriss ausgebremst. Beim PSV arbeitet er nun an seinem Comeback und möchte perspektivisch wieder voll angreifen. Seine fußballerischen Anlagen und sein Entwicklungspotenzial machen ihn zu einer vielversprechenden Verstärkung für die Zukunft.

Mit Laurenz Ruben Kulig verstärkt sich der PSV zudem flexibel in der Defensive und im Mittelfeld. Der 23-Jährige wurde in der Jugend beim VfR Neumünster ausgebildet und sammelte anschließend zwei Jahre Spielpraxis bei der SG Padenstedt, bevor er beim SV Wasbek regelmäßig zum Einsatz kam. Seine Vielseitigkeit und sein Spielverständnis machen ihn zu einer wertvollen Option für mehrere Positionen.

Sein Bruder Rune Linus Kulig bringt offensive Durchschlagskraft mit. Ebenfalls beim VfR Neumünster ausgebildet, machte der 20-Jährige in Wasbek mit wichtigen Treffern auf sich aufmerksam und soll künftig für Torgefahr im Angriff des PSV sorgen.

Mit Finn-Luka Kruse erhält der PSV zusätzliche Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit für die Offensive. Der 21-Jährige war Teil der offensiven Achse beim SV Wasbek und überzeugte dort mit Tempo sowie einem ausgeprägten Zug zum Tor.

Komplettiert wird das Feld der Feldspieler durch Devin Ceyhan. Der 19-Jährige, ebenfalls in der Jugend des VfR Neumünster ausgebildet, gilt als technisch versierter Spieler, der sowohl im defensiven Mittelfeld als auch als Torschütze Akzente setzen kann.

Auch zwischen den Pfosten verstärkt sich der PSV: Mit Jonte Reik Peters stößt ein weiterer talentierter Spieler zum Team. Der 20-jährige Torwart wurde ebenfalls beim VfR Neumünster ausgebildet und wechselt vom SV Wasbek nach Neumünster. Mit ihm gewinnt der PSV zusätzliche Qualität und Perspektive auf der Torhüterposition.

PSV-Trainer Nils Voss zeigt sich überzeugt von den Neuzugängen: „Die Jungs sind in diversen Pflicht- sowie Testspielen gegen uns sehr positiv aufgefallen, unter anderem im Pokalfinale im letzten Jahr, als sie uns an den Rand einer Niederlage gebracht haben. Sie bringen alle eine gewisse Dynamik und Willensstärke mit, die unserer Mannschaft auf diversen Positionen sehr gut zu Gesicht stehen wird. Wir freuen uns, dass die Jungs sich dazu entschieden haben, mit uns in die nächste Saison zu gehen und die Herausforderung Oberliga anzunehmen.“

Mit den sieben Neuzugängen unterstreicht der PSV Union Neumünster seine Ambitionen für die kommende Spielzeit und setzt gleichzeitig auf Kontinuität, Entwicklungspotenzial und mannschaftliche Geschlossenheit.

(Quelle: PSV Neumünster)