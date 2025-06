Sieben Abschiede beim Kreisligist und einen Abgang in der Verbandsliga

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Katze ist aus dem Sack: Janik Pfeiffer kehrt nach über 10 Jahren zurück zu seinem #Heimatverein. Ab der kommenden Saison verstärkt er unser Bezirksliga-Team in der Offensive.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Türkgücü Ehingen (Kreisliga A1 Donau/Iller)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nach nur einer Saison in unseren Reihen verabschieden wir uns von Mario Jokic, der seine Fußballschuhe an den Nagel hängt. Mario war nicht nur ein Ex-Profi und herausragender Innenverteidiger, sondern vor allem ein Mensch mit Weltklasse-Charakter. Seine Erfahrung, seine Ruhe am Ball und sein vorbildliches Auftreten auf und neben dem Platz haben unser Team enorm bereichert. Lieber Mario, wir danken dir für deinen Einsatz und wünschen dir für deinen weiteren Weg nur das Beste – sportlich wie privat!

Nach über einem Jahrzehnt verabschieden wir einen Spieler, der mehr war als nur Kapitän.

Gökhan Değirmenci – seit 2011 Teil unseres Vereins, 10 Jahre Kapitän, Abwehrchef, Leitfigur. Zwei Meisterschaften. Unzählige Spiele. Noch mehr Erinnerungen. Und das alles mit vollem Einsatz – auf dem Platz und daneben, auch als langjähriger Hauptsponsor. Gökhan, du hast diesen Verein mitgeprägt. Du warst Stimme, Rückhalt und Vorbild – Woche für Woche.

Seit 2017 trug Ferhat unser Trikot – Jahr für Jahr, Training für Training. Ein echtes Vereinsgesicht. Auf dem Platz: kompromissloser Außenverteidiger mit Wille und Biss. Neben dem Platz: verlässlicher Hauptsponsor, engagierter Unterstützer – einer, der nie viele Worte brauchte, aber umso mehr getan hat. Ferhat war immer da, wenn es gebraucht wurde. Mit Herz. Mit Haltung. Mit hundert Prozent Einsatz. Ein Vorbild, auf und neben dem Rasen.

Seit 2019 Teil unseres Vereins – und was für einer: Zweifacher Torschützenkönig, Meister mit riesigem Anteil, echter Leistungsträger, Führungsspieler – und einer unserer Kapitäne. Ismail hat geliefert, wenn’s gezählt hat. Mit Toren, mit Präsenz, mit Leidenschaft. Er hat nicht nur getroffen – er hat Verantwortung übernommen. Ein Stürmer mit Instinkt. Ein Typ mit Haltung. Einer, auf den man sich verlassen konnte. Danke, Ismail – für deinen Einsatz, deinen Willen und deinen Beitrag zu unserer Geschichte.

Seit 2022 hat er unser Spiel gelenkt – mit Übersicht, Technik und Gefühl. Ahmet Kayhan, unser Spielmacher mit der berühmten linken Klebe. Immer kreativ, immer gefährlich – der Mann für den besonderen Moment. Ob Pass in die Tiefe oder Abschluss aus der Distanz – Ahmet hat das Spiel verstanden, gestaltet und oft entschieden. Danke, Ahmet – für deine Technik, deinen Fußballverstand und deine Momente für die Galerie.

Zwei Jahre lang war Igor unser Rückhalt in der Innenverteidigung – lautstark, zweikampfstark, kompromisslos. Einer, der nie zurückgezogen hat. Einer, der Verantwortung übernommen hat – und das Spiel von hinten gelenkt hat. Ob Training oder Spiel – Igor war da, voll bei der Sache, immer mit Einsatz. Danke für deinen Kampfgeist, deinen Einsatz und deine Präsenz in unserer Abwehr. Alles Gute für deinen weiteren Weg, Igor!

Ivan Ivanic - seit 2023 Teil der Mannschaft und direkt voll eingeschlagen: Torgefährlich, schnell, ehrgeizig – in dieser Saison unser torreichster Spieler! Ob im Sprint oder im Abschluss – Ivan war immer auf dem Gas. Nie zufrieden, immer hungrig, immer gefährlich. Danke, Ivan – für Tempo, Tore und deinen Einsatz für das Team. Wir wünschen dir alles Gute auf deinem weiteren Weg!

TSG Tübingen (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Miguel Almeida wechselt zur neuen Saison zum FC Esslingen und verlässt die TSG Tübingen nach 5 gemeinsamen Jahren! Migi kam 2019 von den Young Boys aus Reutlingen zur TSG und hat sich gleich mit seiner ruhigen art am Ball in die Mannschaft hinein gespielt. Seine PRIME bei der TSG war definitiv als er die Nummer 21 auf dem Rücken trug. (Er hat gefühlt schon jede Nummer getragen). Spass bei Seite, WIR sind wirklich unheimlich DANKBAR das wir sooo einen tollen Spieler & Menschen bei uns im Team gehabt haben. Er hat wirklich in jedem Spiel 100% gegeben und hat auch wenn er mal nicht gespielt von außen ALLES für das Team gegeben

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Das teilt der Bezirk mit: