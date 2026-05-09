 2026-05-06T12:44:31.715Z

Vereinsnachrichten

Sieben A Jugendspieler rücken in die Aktiven auf

von Tobias Daul · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die Spielvereinigung Bollschweil-Sölden freut sich, in der kommenden Saison sieben A-Jugendspieler in den Reihen der Aktiven begrüßen zu dürfen!

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Mit Samuel Schwind, Leon Dischinger, Niclas Martin, Benjamin Ruh, Lenny Weiser, Florian Ledwon und Luca Schwab rücken sieben Spieler in den Aktivenbereich auf. 💪⚽️

Wir freuen uns sehr, dass sich die Jungs für den gemeinsamen Weg bei der Spielvereinigung Bollschweil-Sölden entschieden haben und wünschen ihnen einen erfolgreichen Start bei den Aktiven 🔥