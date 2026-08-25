Siebald, Killer, Voelke und Co: Moosinning bangt um sechs Stammspieler Landesliga Südost von Tobias Fischbeck · Heute, 09:38 Uhr · 0 Leser

FC Moosinning gegen VfB Hallbergmoos – Foto: Christian Riedel

Der FC Moosinning gastiert am Dienstag beim Kirchheimer SC. Trainer Christoph Ball muss auf bis zu sechs Stammspieler verzichten – darunter Maximilian Siebald mit Schulterverletzung.

Englische Woche für den FC Moosinning in der Landesliga Südost. Nach der 0:3-Niederlage vom Samstag gegen den VfB Hallbergmoos gastieren die Gelb-Schwarzen am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr beim Kirchheimer SC, ehe am kommenden Samstag um 13 Uhr der TSV Grünwald in Moosinning zu Gast ist. „Kirchheim hat eine gestandene Landesliga-Mannschaft, da sind wir wieder extrem gefordert. Das wird alles andere als leicht“, erwartet FCM-Trainer Christoph Ball eine heikle Aufgabe. Wie groß teilweise die Unterschiede in der Liga sind, haben die Gelb-Schwarzen ja gegen Titelaspirant Hallbergmoos gesehen. „Da sind wir schon gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Eigentlich wollten wir den Gegner ja hoch anlaufen, das hat aber überhaupt nicht geklappt, deswegen haben wir dann umgestellt. Aber auch in der eigenen Hälfte sind wir so gut wie nicht rangekommen“, so Ball.

Nach sieben Spieltagen sind die punktgleichen Kirchheimer aufgrund des Torverhältnisses zwei Plätze schlechter platziert als die Gäste, bei denen Ball bei der Aufstellung wieder etwas jonglieren muss: Sicher nicht dabei ist Maximilian Voelke, der sich im Urlaub befindet. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Maximilian Siebald, der sich gegen Hallbergmoos eine Schulterverletzung zugezogen hat. Ob der zuletzt erkrankte Felix Meier wieder angreifen kann, ist ebenso fraglich wie die Nominierung von Tobias Killer, der mit Rückenproblemen kämpft. Insofern musste Ball schon gegen Hallbergmoos seine Defensivreihe auf den Außenpositionen umbauen, zumal auch noch Tobias Hartmann ausgefallen ist: „Das hat man natürlich gemerkt, weil uns da der Rhythmus gefehlt hat.“ Ein weiteres Fragezeichen hat Ball hinter dem Namen Can Bozoglu vermerkt, der sich mit muskulären Problemen herumschlägt: „Wenn die Jungs alle ausfallen, ist das schon eine größere Sache, schließlich sind das alles Stammspieler.“