Siebald, Killer und zwölf weitere Spieler zu Bezirksligist Moosinning: „Sieht recht gut aus“

Nicht mehr an Bord sind dabei Flo Jakob (BSG Taufkirchen), Ante Basic (VfB Forstinning) sowie Basti Lanzinger, der aber als „Standby“ so gut es geht den Kontakt zur Mannschaft halten will. Nach einem „Übergangsjahr“, das nach einem schwierigen Saisonstart mit Tabellenplatz vier noch gut abgeschlossen wurde, will man beim FCM in dieser Saison wieder oben angreifen, und so wurde der Kader ausgewogen aufgefüllt.

Mit Maxi Siebald, Tobi Killer und Maxi Völke (alle FSV Pfaffenhofen) sind drei arrivierte Spieler hinzugekommen, die schon länger mit dem FCM in Kontakt standen. Sie sollen dafür sorgen, dass nach den zahlreichen Verlusten von Führungsspielern wie Johannes Volkmar, Peter Werndl, Dennis Stauf im letzten Jahr sowie den diesjährigen Abgängen wieder einige Fixpunkte in der Mannschaft gesetzt werden.