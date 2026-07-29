– Foto: Rene Hofrichter

Im FuPa-Teamcheck blickt Mike Frank, Trainer der TSG Einheit Bernau, auf die Vorbereitung in der Brandenburgliga. Der Coach sieht eine hohe Trainingsbeteiligung und großen Einsatz seiner Mannschaft, erkennt aber auch noch Entwicklungspotenzial. Mit sechs Neuzugängen, einer klaren Zielsetzung und dem Vertrauen in den Teamgeist startet Bernau in die neue Spielzeit.

„Ganz okay. Trainingsbeteiligung und Einsatz sind super, spielerisch ist aktuell noch Luft nach oben“, sagt Frank gegenüber FuPa.

Die Vorbereitung verlief aus Sicht von Mike Frank insgesamt ordentlich. Vor allem die Einstellung seiner Mannschaft stimmt den Trainer optimistisch.

Damit beschreibt der Coach sowohl die positiven Eindrücke der vergangenen Wochen als auch die Bereiche, in denen sich seine Mannschaft bis zum Saisonstart noch steigern möchte.

Personell hat sich bei der TSG Einheit Bernau einiges getan. Mit Leon Haake (Türkspor Berlin), Liam Engfer (Fortuna Biesdorf), Paul Berger (Oranienburg), Alwin Hunger (Berliner SC), Jeremy Bartholome (BFC Dynamo) und Erik Böhm (JFC Berlin) kamen gleich sechs neue Spieler zum Verein.

Vom bisherigen Eindruck der Neuzugänge zeigt sich der Trainer überzeugt. „Bis jetzt sehr positiv. Sie werden uns auf jeden Fall weiterhelfen“, behauptet Frank.

Transferphase noch nicht abgeschlossen

Weitere Verstärkungen sind derzeit zwar nicht konkret geplant, ausgeschlossen werden sie aber nicht.

„Aktuell nicht, aber wenn noch etwas kommen sollte, würden wir schauen, ob es passt“, erklärt der Coach.

Auf der anderen Seite zeichnet sich nach aktuellem Stand kein Abgang mehr ab.

Geschlossenheit als größte Stärke

Eine besondere Qualität seiner Mannschaft sieht Cheftrainer Frank nicht in Einzelspielern, sondern im Kollektiv. Als größte Stärke nennt der Trainer die „mannschaftliche Geschlossenheit“. Genau dieser Zusammenhalt soll die Grundlage für eine erfolgreiche Saison bilden.

Klare Zielsetzung und Favoritenrolle

Auch beim Saisonziel bleibt der Coach konkret. „40 Punkte“, lautet die klare Vorgabe für die kommende Spielzeit.

Im Kampf um die Meisterschaft ordnet Mike Frank andere Mannschaften in der Favoritenrolle ein. Er nennt Viktoria Potsdam, Ahrensfelde und Schöneiche als die Teams, die seiner Einschätzung nach die besten Chancen auf den Titel besitzen.

Mit Zuversicht in den Saisonauftakt

Zum ersten Saisonspiel erwartet den Bernauer Trainer eine anspruchsvolle Aufgabe - FSV Union Fürstenwalde auswärts. Dennoch will sich seine Mannschaft nicht verstecken.

„Trotz des schweren Gegners das Spiel positiv zu gestalten und zu punkten“, formuliert Frank seine Erwartung an den Saisonauftakt.

Damit setzt der Coach auf einen mutigen Auftritt und hofft auf einen gelungenen Start in die neue Saison der Brandenburgliga.