„Sie werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben“

Der SF Schwefingen reist als Tabellendritter an und gehört mit 36 Punkten aus 19 Spielen zur Spitzengruppe der Liga. Nur sechs Zähler trennen das Team vom Tabellenführer SV Union Lohne – entsprechend wichtig ist jedes Spiel im Rennen um die oberen Plätze.

Die Konstellation scheint klar: Schwefingen gehört zur Spitze, Veldhausen bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Doch gerade diese Ausgangslage macht die Partie tückisch – insbesondere aus Sicht der Gäste, die sich keine Ausrutscher erlauben wollen.

Der SV Veldhausen steht aktuell mit 23 Punkten auf Rang elf. Für einen Aufsteiger eine solide Platzierung, die die Entwicklung der Mannschaft unterstreicht. Mit dem Abstiegskampf hat das Team bislang nichts zu tun.

Stimmen zum Spiel

Schwefingens Trainer Daniel Vehring ordnet die Partie entsprechend ein und warnt vor der Qualität des Gegners:

„Das ist ein schwieriges Auswärtsspiel natürlich – eine Mannschaft die auch in der Hinrunde schon viele gute Spiele gemacht haben, am Anfang natürlich im Pokal jede Mannschaft rausgekickt haben, vielleicht den einen oder anderen Punkt in der Liga haben liegen lassen, aber tolle Spiele gemacht, super Highlights gehabt.“

Besonders hebt Vehring die Offensivstärke der Gastgeber hervor:

„Sie sind eine Mannschaft, die offensiv enorm stark ist, vielleicht den besten Stürmer der Liga in sich in den Reihen hat.“

Formkurve

Trotz des Respekts reist Schwefingen mit Selbstvertrauen an. Drei Punktgewinne in der Rückrunde beziehungsweise im laufenden Kalenderjahr geben Stabilität, ohne jedoch den Blick für die Realität zu verstellen.

„Wir wissen um die Schwere, aber wissen natürlich auch, dass wir uns da entspannt präsentieren können, haben jetzt dreimal gepunktet in der Rückrunde bzw. in diesem Kalenderjahr.“

Auch das klare Hinspielergebnis wird intern realistisch eingeordnet. Damals setzte sich Schwefingen deutlich mit 5:0 durch – ein Resultat, das laut Vehring nicht den tatsächlichen Kräfteverhältnissen entsprach:

„Aber wissen auch, dass, wie gesagt, das Hinspielergebnis, was da klar an uns ging (5:0), nicht der Realität entspricht, sondern dass Veldhausen eine super Mannschaft hat, die mit dem Abstieg ja überhaupt nichts zu tun haben wird, das war früh klar und auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz holen wird.“

Einordnung

Die Rollen sind auf dem Papier verteilt, doch die Aussagen von Daniel Vehring zeichnen ein anderes Bild: Schwefingen erwartet keine einfache Aufgabe, sondern ein Spiel auf Augenhöhe. Veldhausen hat sich längst als konkurrenzfähige Mannschaft etabliert und wird vor heimischem Publikum selbstbewusst auftreten.

Für Schwefingen geht es darum, im Aufstiegsrennen keine Punkte liegen zu lassen. Für Veldhausen bietet sich die Chance, gegen ein Topteam ein weiteres Ausrufezeichen zu setzen.

Ein Duell, das deutlich enger werden dürfte, als es die Tabelle zunächst vermuten lässt.