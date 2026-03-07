"Ich denke, sie werden alles auf dem Rasen lassen“, sagt Kapitän Silvan Steinhoff. Er erwartet einen laufstarken und körperlich robusten Gegner, der bereits im Hinspiel knapp mit 2:1 die Oberhand behielt. „Allein schon deswegen wollen wir uns morgen revanchieren und die drei Punkte bei uns lassen“, betont Steinhoff.

Die Nörten-Hardenberger reisen mit viel Selbstvertrauen an. „Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, die Stimmung passt, die Intensität passt. Nach dem Auswärtserfolg bei Göttingen 05 II können wir mit breiter Brust ins Spiel gehen“, so Steinhoff weiter. Heimspiel, gutes Wetter und hoffentlich eine starke Kulisse sollen zusätzliche Motivation liefern.

SG Bergdörfer-Coach Fabio Fröchtenicht sieht vor allem die Bedingungen als Herausforderung: „Beide Teams hatten wenig Raseneinheiten, was tiefen Boden, viele Zweikämpfe und schnelle Reaktionen bedeutet. Unser Ziel ist ein guter Auftakt, schneller Rhythmus und konsequente Umsetzung unserer Aktionen.“

In einem Duell, das körperliche Präsenz, Tempo und taktische Disziplin erfordert, könnte die Tagesform über Sieg oder Niederlage entscheiden. Nörten-Hardenberg will die Gelegenheit nutzen, sich frühzeitig im Tabellenmittelfeld zu festigen.