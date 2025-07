"Sie treiben das Niveau im Training und im Spiel sehr hoch"

Der FC Schwedt 02 geht mit viel Elan in die neue Saison. Die Kaderplanung ist abgeschlossen, die Stimmung im Team bestens – und mit neuen Kräften will man in der Spitzengruppe des Landesliga Nord mitspielen.

Die ersten Wochen der Saisonvorbereitung verliefen beim FC Schwedt 02 ganz nach Wunsch. "Bisher bin ich sehr zufrieden mit der Vorbereitung", erklärt Co-Trainer Phillip Rieck. "Alle Spieler ziehen zu 100 % mit, trainieren konzentriert und sind hochmotiviert. Niemand ruht sich aus – alle geben in jeder Einheit Vollgas."

Kaderplanung abgeschlossen

Im personellen Bereich sind die Weichen bereits gestellt. "Nein, die Kaderplanung ist abgeschlossen", sagt Rieck klar. Allerdings gibt es noch leichte Unsicherheiten bei einzelnen Spielern: "Es sind ein bis zwei Spieler auf der Kippe, bei denen wir uns noch entscheiden müssen."

Kompakte Einheit mit starkem Zusammenhalt

Die große Stärke des Teams sieht der Co-Trainer in der mannschaftlichen Geschlossenheit: "Unsere Stärken sind einfach die Kompaktheit und das fußballerische Wissen aller Spieler." Auf dem Platz spielt der FC Schwedt 02 als geschlossene Einheit, und auch abseits des Spielfelds stimmt die Chemie: "Neben dem Platz ist der Zusammenhalt aller Spieler überragend."

Ambitionen im oberen Drittel

Die Zielsetzung für die kommende Spielzeit ist ambitioniert. "Wir wollen oben mitspielen und den einen oder anderen Favoriten ärgern", so Rieck. Der Verein will sich nicht verstecken, sondern aktiv in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen.

Blick auf die Konkurrenz

Was die Favoriten auf die Meisterschaft betrifft, benennt der Co-Trainer klare Kandidaten: "Viktoria Potsdam und Einheit Zepernick werden eine große Rolle spielen." Doch auch das eigene Team sieht er ganz vorne mit dabei: "Auch uns sehe ich da oben mitspielen."

Ein Kapitän mit Vereinsgeschichte

Das Kapitänsamt liegt in bewährten Händen. "Derzeit ist Philipp Ulrich der Kapitän. Er ist schon immer in diesem Verein und einer unserer dienstältesten Spieler." Mit seiner Erfahrung und seiner Verbundenheit zum Verein ist Ulrich nicht nur auf dem Platz eine Führungsperson: "Er hat schon viele Spiele in der Landesliga absolviert und findet auch immer die richtigen Worte zur Motivation der Mannschaft."

Mit Leidenschaft in die neue Saison

Mit einer abgeschlossenen Kaderplanung, motivierten Neuzugängen und einem starken Teamgeist geht der FC Schwedt 02 optimistisch in die neue Saison. Die Zielsetzung ist klar formuliert – und wer die Worte von Phillip Rieck hört, der spürt: Diese Mannschaft hat den festen Willen, in der Landesliga Nord ein gewichtiges Wort mitzureden.