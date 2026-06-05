„Sie sollen mir zum Abschied noch mal ein geiles Spiel schenken“

– Foto: Timo Babic

Für den TSV Hehlingen geht es am letzten Spieltag sportlich um nichts mehr. Emotional ist die Partie beim FC Brome dennoch von großer Bedeutung. Trainer Silas Mörsch steht zum letzten Mal an der Seitenlinie und hofft zum Abschied auf einen Sieg seiner Mannschaft. Für Brome ist es vorerst die letzte Bezirksliga-Partie nach dem Abstieg.

Die Gastgeber stehen mit 20 Punkten auf Rang 15, die Gäste mit 31 Zählern auf Platz 14. Für beide Teams hat die Begegnung keine Auswirkungen mehr auf die Tabelle, für Silas Mörsch jedoch ist sie alles andere als ein gewöhnliches Punktspiel.

„Es wird mein letztes Spiel“, sagt der Trainer des TSV Hehlingen. Mit dem Saisonende endet auch seine Zeit an der Seitenlinie der ersten Mannschaft. Zur kommenden Spielzeit übernimmt der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft, Marcel Csehan, das Team.

Entsprechend emotional blickt Silas Mörsch auf die letzte Partie seiner Amtszeit. „Daher schaue ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf die Partie.“

Der scheidende Trainer sieht trotz mancher Rückschläge eine positive Entwicklung seiner Mannschaft. „Seitdem ich die Mannschaft übernommen habe, haben wir uns im spielerischen Bereich aus meiner Sicht weiterentwickelt.“

Gerade deshalb schmerzen ihn einige verpasste Chancen besonders. „Mich ärgern manche Spiele, in denen wir es nicht geschafft haben, die Punkte mitzunehmen, obwohl wir die deutlich spielbestimmende Mannschaft waren. Deswegen habe ich den Jungs in dieser Trainingswoche gesagt, dass sie mir zum Abschied noch mal ein geiles Spiel und einen Sieg schenken sollen!“

Die Vorzeichen dafür scheinen aus Sicht des Trainers nicht schlecht zu sein. Nachdem in den vergangenen Wochen etwas die Spannung gefehlt habe, sei im Training wieder ein anderer Geist zu spüren gewesen. „Man merkt in den vergangenen Wochen, dass der Drive etwas raus war, dadurch, dass es um ,nichts‘ mehr ging. Diese Woche hingegen war noch mal richtig Feuer in den Einheiten! Das möchte ich auch am Sonntag in Brome sehen, damit wir uns mit gutem Gewissen in die Sommerpause verabschieden können.“

Sportlich reist der TSV Hehlingen nach einer knappen 1:2-Heimniederlage gegen Lupo Martini Wolfsburg II an. Nach dem Führungstreffer von Schiffers glich Sarigül zwar aus, doch Winkelmann entschied die Partie in der 76. Minute zugunsten der Wolfsburger.

Auch der FC Brome 1919 musste zuletzt eine Niederlage hinnehmen. Beim VfL Wahrenholz unterlagen die Bromer deutlich mit 0:4. Ein Eigentor von Schmidt brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Richter, Koch und Strelow das Ergebnis ausbauten.

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften verlief aus Sicht des TSV Hehlingen ebenfalls enttäuschend. Damals setzte sich der FC Brome 1919 überraschend deutlich mit 4:0 durch. Mohammad eröffnete den Torreigen, Schmidt erhöhte nach der Pause und Alves Winkler sorgte mit einem späten Doppelpack für den Endstand.

Für die Gäste bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche und für ihren Trainer die Chance auf einen gelungenen Abschied. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei Silas Mörsch. „Ich freue mich auf die letzte Reise nach Brome und hoffe auf ein interessantes und faires Fußballspiel mit dem besseren Ende für uns.“