Pessimisten könnten sagen: Der TSV Essingen ist in der Oberliga seit drei Spielen sieglos – zwischen den beiden 2:2-Unentschieden in Pforzheim und Oberachern verlor man das Derby gegen Aalen mit 0:2. Optimisten sehen dagegen den nach wie vor starken Saisonstart mit 17 Punkten aus acht Spielen und bis dahin nur einer Niederlage.

Zwei wichtige Spieler fallen aus

Ein weiteres positives Zeichen: In Oberachern zeigte der TSV erneut Moral und kam nach einem 0:2-Rückstand zurück, erkämpfte sich am Ende einen Punkt. Fitness und Einstellung stimmen bei der Köpf-Elf.

Am kommenden Samstag gibt mit dem VfR Mannheim das nächste Spitzenteam seine Visitenkarte in der Carento Arena ab. „Sie sind für mich neben Aalen der absolute Aufstiegsfavorit“, sagt Essingens Trainer Simon Köpf, der auf die verletzten Niklas Groiß und Patrick Auracher verzichten muss.

Die Stärken der Mannheimer skizziert Köpf so: „Sie haben eine extreme individuelle Klasse nach vorne und brauchen nur wenige Chancen, um Tore zu erzielen. Sie verfügen über richtig gutes Tempo und stehen defensiv sehr stabil.“

Ein Blick auf die Zahlen bestätigt diesen Eindruck: Von bislang acht Spielen gewann der VfR sechs, spielte einmal Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage – vergangenes Wochenende beim 0:1 in Aalen. Das Torverhältnis von 15:4 unterstreicht die starke Form der Mannheimer.

Essingen kann befreit aufspielen

Doch auch der TSV bringt Qualität mit – und ist an einem guten Tag in der Lage, die Topteams der Liga zu ärgern. Köpf nennt die Schlüssel für ein erfolgreiches Spiel:

„Unser Ziel ist es, ihnen nicht viel Raum zu geben. Wir möchten versuchen, sie in die Defensive zu drängen. Und wir müssen mit dem Ball gut umgehen, sollten ihnen möglichst wenig Umschaltmomente geben.“

Beim Heimspiel der vergangenen Saison unterlag Essingen nach einem starken Auftritt unglücklich mit 2:3. Diesmal kann die Mannschaft ohne Druck ins Spiel gehen. Köpf betont:

„Wir haben nichts zu verlieren. Das Schöne ist, dass wir befreit reingehen können. Wir wollen ein gutes Heimspiel zeigen.“