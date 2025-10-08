Sie lieben und leben den Fußball

In vielen Dingen sind sich die Brüder einig. Beide sind Väter von vier Kindern. Wenn es um den Lieblingsverein geht, dann stehen beide in guten wie in schlechten Zeiten zu ihrem HSV. „In den letzten Jahren hat man natürlich mehr gelitten als gejubelt“, sagt Uwe. Bei Filmen wie Avatar leuchten bei beiden die Augen. Roland hat sich für seine Action- und Science-Fiction-Filme sogar ein eigenes Fernsehzimmer mit Kinosessel und ein paar Gummipflanzen eingerichtet. „Auf die Liebesfilme, die meine Frau immer schaut, kann ich gerne verzichten“, berichtet Roland mit einem Grinsen im Gesicht. Als aktiver Fußballer lief Roland immer für den TSV Wiepenkathen auf. Das unterscheidet ihn von seinem Bruder, denn Uwe zog es irgendwann weg vom TSV. Er landete bei der TuS Güldenstern Stade, dem Post SV Stade und dem FC Fredenbeck, dem heutigen VfL Fredenbeck.

Die beiden Fußballkenner haben sehr viel zu erzählen

Wer sich mit den beiden Fußballkennern unterhält, muss oder darf sich auf lange Gespräche einstellen, denn immer wieder fallen ihnen schöne Geschichten ein, immer wieder landet man bei ganz anderen Themen, weil ihre Fußballzeit eben viele solcher Geschichten schrieb. Fast identisch erzählen sie aus ihrer langen Trainerzeit von jeweils einem Spieler, der in der Halbzeit unbedingt eine Bratwurst essen musste. „Meiner brachte die doch tatsächlich mit in die Kabine. Heute kann ich darüber lachen“, so Uwe Duchow.

Die Liste der Vereine, in denen die Brüder als Trainer tätig waren, ist lang. Uwe ärgert sich noch heute, dass er keines seiner drei Herrenkreispokalfinale gewinnen konnte. „Später hat es dann aber mit der U17 des VfL Güldenstern Stade geklappt“, sagt er. Das war nur eine Station. Im Herrenbereich waren es der TSV Wiepenkathen, VfL Stade II, FC Mulsum/Kutenholz, FC Fredenbeck, SSV Hagen, FSV Bliedersdorf/Nottendorf und der FC Este 2012 II und aktuell noch der Schwinger SC. Auf die Frage, warum er sich nach vielen höheren Klassen jetzt noch die 3. Kreisklasse antue, sagt er: „Ich fühle mich da wohl. Man lässt mich in Ruhe arbeiten. Und was ist schon Erfolg? Nicht nur Spiele zu gewinnen oder sich in höheren Klassen aufzuhalten. Wenn man Spieler weiterentwickeln und den Aktiven Lust auf Fußball vermitteln kann, ist das auch Erfolg“, sagen die Brüder einvernehmlich.

Roland, der inzwischen für den NFV Kreis Stade als Staffelleiter tätig ist, kam als Trainer nicht ganz so viel herum wie sein Bruder. Beim TSV Wiepenkathen trainierte er neben der Damenmannschaft Jugendteams, die damalige SG Wiepenkathen/Schwinge und viele Jahre die zweite Herrenmannschaft. Ausflüge gab es zum SSV Hagen, mit dem er einen Aufstieg feiern durfte, zur TuS Güldenstern Stade II; und dann war da noch das kurze Gastspiel beim MTV Elm. Das konnte aber nicht lange gut gehen. „Wenn ich zu einem Testspiel fahre, und es stehen plötzlich nur sechs Mann da, reicht mir das schon“, erzählt Roland Duchow.