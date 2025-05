Es geht um viel für den ASV Dachau im Spiel gegen Gaimersheim (im Bild Max Bergner, links, und Leon Schleich). – Foto: Habschied

„Sie können nur verlieren, wir nur gewinnen": ASV Dachau erwartet SV Pullach Relegation zur Landesliga

An das letzte Relegationsspiel im Sepp-Helfer-Stadion erinnern sich Fußballer des ASV Dachau ungern. Das Elfmeterschießen besiegelte im Juni 2023 den Abstieg in die Bezirksliga.

Zwei Jahre später nehmen die Dachauer in der Relegation jetzt die Landesliga-Rückkehr in Angriff. Zwei Runden mit Hin- und Rückspiel müssen die ASV-Kicker dafür überstehen. Zunächst geht es gegen den SV Pullach. Im Hinspiel am heutigen Donnerstag, das um 18.30 Uhr angepfiffen wird, wollen die Dachauer zu Hause vorlegen. Christian Roth gehört zu den Spielern, die sich noch genau an die letzte Relegation des ASV erinnern. Der Abwehrmann stand in allen vier Spielen über die volle Distanz auf dem Platz. Auch beim entscheidenden 5:6 nach Elfmeterschießen gegen Forstinning. Die Dachauer stiegen damals ab, obwohl sie keine der vier Partien verloren hatten (zwei Siege, zwei Remis). Auch im Jahr davor war Roth viermal in der Relegation im Einsatz. Und auch damals blieb der ASV ungeschlagen (drei Siege, ein Remis).

Die Belohnung war der Aufstieg in die Landesliga – und dort wollen die Dachauer wieder hin. „Wir sehen die Relegation als große Chance”, sagt Trainer Matthias Koston, der seiner Mannschaft den Coup zutraut. Er weiß: Seine Mannschaft kann mit dem Druck umgehen, denn neben Roth wissen viele andere, wie Relegation geht. Die Dachauer gehen nach Rang zwei in der Bezirksliga Nord und zuletzt Siegen gegen die Topteams Gaimersheim und Neuperlach mit Rückenwind in die Entscheidungsspiele. Auch Pullach darf mit Selbstvertrauen in die Relegation gehen – trotz Platz 16 in der Landesliga Südost. Der SVP holte 17 Punkte aus den letzten neun Ligaspielen und war damit das viertbeste Team in diesem Zeitraum. Dachau wird sich strecken müssen gegen die Mannschaft um Maximilian Stapf, den ASV-Trainer Matthias Koston als einen der wichtigsten Spieler einstuft. „Er ist zwar mittlerweile 35 Jahre alt, aber immer noch ein guter Kicker. Sonst lebt Pullach von der Qualität bei Standards, der Kompaktheit und dem Umschaltspiel”, so Koston.