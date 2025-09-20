Die Zuversicht ist zurück bei Türkspor Eppingen. – Foto: Brian Wirth

Sie können es und wollen es wieder beweisen Landesliga Rhein-Neckar +++ Türkspor Eppingen hat nach dem Coup in Bammental Lust auf mehr bekommen +++ Am Sonntag kommt der ASC Neuenheim

Wie unberechenbar der Fußball ist, dürfen wir immer wieder erleben. Zum Glück, schließlich wäre er sonst ja langweilig. Der 3:2-Sieg von Türkspor Eppingen am vergangenen Samstag beim FC Bammental war nicht weniger als eine große Sensation. Mit selbiger im Rücken will der Sinsheimer Aufsteiger die kommenden vier Wochen angehen, in denen es ausschließlich zu Duellen mit Kontrahenten aus der gleichen Tabellenregion geht. Am Sonntag kommt mit dem ASC Neuenheim eine Mannschaft, die derzeit ebenfalls einen Abstiegsrang belegt. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Eigentlich hätte die Aufholjagd erst ab diesem Wochenende beginnen sollen. Verletzungs- und urlaubsgeplagt musste Mehmet Öztürk seine Mannschaft Woche für Woche auf mehreren Positionen umbauen und konnte weder allzu tief in taktische Inhalte gehen, weder auf fittes Personal zurückgreifen. Das macht den Coup in Bammental, wo es den ersten Dreier gab, nur unglaublicher. Im Vergleich zu jenem Spiel stehen dem Coach diesen Sonntag drei weitere Akteure zur Verfügung. Halil Yidirim und Yasin Kücükzeybek melden sich nach ihren Verletzungen zurück und Maximilian Gräßle kann ebenfalls wieder helfen.

Neben den Rückkehrern haben zwei Last-Minute-Transfers voll eingeschlagen. Salih Tokgüz und Leyan Yilmaz kamen aus der U19 des 1.CfR Pforzheim und haben gegen Bammental beide über 90 Minuten auf dem Platz gestanden und sind früh auf dem Weg, sich zu Leistungsträgern zu entwickeln. Tokgüz erzielte dabei mit dem 1:2-Anschlusstreffer bereits sein zweites Tor im dritten Spiel. Die drei Punkte aus Bammental seien laut Öztürk noch wichtiger angesichts der Tatsache, "gesehen zu haben, dass wir es können." Er zieht ein erstes Zwischenfazit: "Zuvor haben wir nur gegen Ketsch (3:5) einmal an einem Punktgewinn schnuppern dürfen, jetzt nach einem Rückstand gegen so eine Top-Mannschaft wie Bammental zurückgekommen zu sein, ist einfach nur spitze."