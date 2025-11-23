Ohne Ergebnis trat der TSV Essingen am gestrigen Samstag wieder die Rückreise aus Bietigheim-Bissingen an. Knapp 15 Minuten wurde bei widrigen Bedingungen in der Oberliga-Partie gespielt. Beim Stand von 1:1 und nach einer Verletzung von Jerome Weisheit wurde das Spiel abgebrochen.

Es waren skurrile Szenen, die sich auf dem Kunstrasen in Bietigheim-Bissingen am Samstagmittag ereignet haben. Die Oberligapartie zwischen den Gastgebern und dem TSV Essingen wurde von Schiedsrichter Tobias Huthmacher trotz vereistem Untergrund angepfiffen. Das Resultat: keine Standfestigkeit, reihenweise ausrutschende Spieler, kein reguläres Fußballspiel.

„Man hat schon nach zwei Minuten gemerkt, dass auf dem Platz nicht gespielt werden kann. Es war eine Rutschpartie“, so Essingens Trainer Simon Köpf. Die Hausherren erzielten früh das 1:0, nachdem zunächst Erman Kilic und dann Torwart Jerome Weisheit den Stand verloren hatten.

Vielleicht auch aufgrund des Führungstreffers sträubten sich die Bietssinger zunächst gegen einen Abbruch. Nach zehn Minuten rutschte dann ein Spieler der Hausherren im eigenen Strafraum aus und foulte anschließend Blend Etemi. Janik Wiedmann verwandelte den Elfmeter zum 1:1.

„Dann war auch der Gegner langsam so weit, dass wir das Spiel abbrechen sollten“, so Köpf. Ein paar Minuten lief die Partie aber noch weiter. Zunächst foulte Patrick Auracher einen Gegenspieler unabsichtlich nach einem Ausrutscher, ehe ein Bietigheimer ungebremst in Weisheit schlitterte, der sich dabei das Nasenbein brach. Es war die letzte Aktion des Tages, denn Schiedsrichter Huthmacher hatte anschließend ein Einsehen und beendete die Begegnung vorzeitig.

Verständnis für die Vorgehensweise der Bissinger hatte Köpf nicht: „Sie hätten wissen sollen, dass der Platz nicht bespielbar ist. Zumal das Spiel der A-Jugend morgens aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt wurde.“

Das Spiel und die beiden Torschützen werden nicht gewertet. Das Nachholspiel startet wieder von Beginn an und ist zunächst einmal auf Samstag, den 6. Dezember, terminiert.