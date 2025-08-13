Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Ümit Karaca vom FC Viktoria Backnang über die Höhen und Tiefen der Saisonvorbereitung in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall. Der Coach analysiert klar, was bereits gut funktioniert, wo noch Luft nach oben ist und welche Rolle die personellen Verstärkungen spielen. Er erklärt, warum trotz einer nicht immer einfachen Vorbereitung der Optimismus groß ist, welche Stärken sein Team auszeichnen und welches Ziel er verfolgt.

Ballbesitz als Stärke, Chancenverwertung als Schwäche Ümit Karaca zieht ein differenziertes Fazit der vergangenen Wochen. „Gut lief bei uns das Passspiel und unser Ballbesitz“, sagt er, und lobt damit die spielerische Qualität seines Teams. Doch es gibt auch Kritikpunkte: „Was schlecht lief, war unsere Torchancenverwertung.“ Trotz dieser offensiven Schwäche bleibt sein Blick positiv. „Ich sehe sehr viel Potenzial in der Mannschaft“, betont er.

Erfahrene Neuzugänge sorgen für Hoffnung Besonders optimistisch stimmen Karaca die neuen Gesichter im Kader. „Sie bringen alle eine gute Erfahrung mit und sind fußballerisch stark. Viele davon haben Erfahrungen aus höheren Ligen“, erklärt er. Für den Trainer ist das ein entscheidender Faktor, um das angestrebte Saisonziel zu erreichen.

Die Vorbereitung verlief jedoch nicht unter Idealbedingungen. „Während der Vorbereitung waren wir nicht komplett – über zehn starke Spieler haben gefehlt, weil sie im Urlaub waren.“ Diese Ausfälle erschwerten die Abläufe im Training und verhinderten, dass das gesamte Team frühzeitig zusammenfinden konnte.

Hinzu kommen zwei personelle Verstärkungen, die demnächst hinzustoßen. „Arif Akgün fängt ab nächster Woche wieder an mit dem Training nach einem halben Jahr Pause. Und Emre Ayisik kommt Anfang Oktober vom Wehrdienst zurück aus der Türkei.“ Beide Spieler, so Karaca, werden der Mannschaft zusätzliche Stabilität geben. „Die beiden werden unser Team verstärken. Sie bringen ebenfalls Erfahrung aus höheren Ligen mit.“

Stabilität im Kader – keine Abgänge in Sicht

Auf die Frage nach weiteren Abgängen antwortet Karaca kurz und bestimmt: „Nein.“ Diese personelle Kontinuität ist für ihn ein wichtiger Baustein, um die Entwicklung der Mannschaft gezielt voranzutreiben.

Spielstärke und individuelle Klasse als Trumpf

Karaca ist von den Qualitäten seiner Mannschaft überzeugt. „Wir haben eine sehr spielstarke Mannschaft. Dazu bringen wir sehr viel individuelle Qualität mit“, fasst er zusammen. Für ihn ist die Kombination aus taktischer Disziplin, Ballkontrolle und der besonderen Klasse einzelner Spieler ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg.

Das Ziel ist klar: Oben mitspielen

An Ehrgeiz mangelt es dem FC Viktoria Backnang nicht. „Oben mitspielen“ lautet Karacas Zielsetzung. Ein klarer Favorit auf die Meisterschaft ist für ihn jedoch nicht auszumachen. „In der Liga sind viele Mannschaften, die ebenfalls eine gute Truppe haben, aber wir sehen keinen direkten Meisterschaftsfavoriten.“

Ein Kapitänstrio mit Führungsqualität

Besonderen Wert legt Karaca auf die Führungsstruktur innerhalb seines Teams. „Unser erster Kapitän ist Arif Genc. Er bringt sehr viel Erfahrung aus höheren Ligen mit, dazu ist er ein Führungsspieler und mein Co-Trainer.“ Diese doppelte Rolle macht ihn für die Mannschaft und den Trainer gleichermaßen wertvoll.

Der zweite Kapitän, Tugay Akgün, verfügt laut Karaca über „die gleichen Eigenschaften“ wie Genc. Als dritter Kapitän fungiert Juri Elsenbach, dessen Entwicklung Karaca besonders hervorhebt: „Er hat sich sehr stark entwickelt und ist dazu sehr fleißig und bringt gute Leistungen.“

Optimismus trotz Vorbereitungssorgen

Auch wenn die Vorbereitung durch zahlreiche Abwesenheiten erschwert wurde, geht Karaca mit Zuversicht in die neue Saison. Die Mischung aus erfahrenen Spielern mit höherklassiger Vergangenheit bildet für ihn eine stabile Grundlage. Wenn es gelingt, die Chancenverwertung zu verbessern, sieht der Coach sein Team gut gerüstet, um im oberen Tabellenbereich mitzuspielen.