Sidney Raebiger im Derby spielberechtigt

Gute Nachrichten für Eintracht Braunschweig vor dem Niedersachsenderby: Sidney Raebiger darf am kommenden Sonntag in der 2. Bundesliga auflaufen. Der Mittelfeldspieler ist trotz seiner Gelb-Roten Karte im Oberliga-Spiel der U23 gegen den BSV Kickers Emden spielberechtigt.

Raebiger war am vergangenen Samstag in der 68. Minute des Oberliga-Spiels vom Platz gestellt worden. Da er damit eine Sperre für den Amateurbereich erhielt, wurde intern zunächst diskutiert, ob die Maßnahme auch für den Profikader gilt. Der DFB stellte inzwischen klar, dass Sperren aus dem Amateurspielbetrieb (unterhalb der Regionalliga) keine Auswirkungen auf die Spielberechtigung in Wettbewerben der Lizenzmannschaften haben.

Das bedeutet: Raebiger darf im Zweitligaspiel gegen Hannover 96 eingesetzt werden.