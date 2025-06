Sidi Sané verlängert bei Eintracht Braunschweig bis 2027

Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel lobt den jungen Angreifer: „Sidi Sané verfügt über richtig gute Fähigkeiten – offensives Dribbling, Spielwitz, viel Dynamik und Tiefgang, aber auch einen guten Abschluss. Er war im letzten Sommer in super Verfassung und nah dran an einem Platz in der Startelf, ehe ihn seine schwere Verletzung gestoppt hat. Seither hat sich Sidi mit viel Fleiß und Ehrgeiz zurückgekämpft. Nun blicken wir positiv nach vorn – Sidi ist vollständig genesen und top fit. Wir freuen uns sehr, dass er sich für einen weiteren Weg mit uns entschieden hat.“

Auch der Spieler selbst äußerte sich zufrieden: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei den Blau-Gelben verlängert zu haben. In den vergangenen beiden Jahren habe ich auch in schwierigen Zeiten vom Verein und den Fans viel Unterstützung erfahren. Ich bin glücklich, meinen Weg an der Hamburger Straße fortsetzen zu können. Gemeinsam mit den Jungs will ich in der neuen Saison auf dem Platz wieder angreifen und mit der Eintracht Erfolge feiern.“