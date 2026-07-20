Sickinger verlässt die SVE in Richtung Darmstadt

„Carlo ist mit dem expliziten Wunsch eines Wechsels auf uns zugekommen. Nachdem wir eine für uns akzeptable Einigung mit dem aufnehmenden Verein gefunden haben, sind wir diesem Wunsch nachgekommen. Wir danken Carlo herzlich für das Geleistete, allen voran die drei gemeinsamen Aufstiege, und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute“, sagt SVE-Sportdirektor Christian Weber.

Carlo Sickinger verlässt die SV Elversberg in Richtung Darmstadt Er wechselte im Winter der Saison 2021/2022 zunächst auf Leihbasis vom SV Sandhausen an die Kaiserlinde. Der Mittelfeldspieler etablierte sich bei der SVE schnell als feste Größe und feierte nur wenige Monate später mit Elversberg den Aufstieg in die 3. Liga. Im Anschluss wurde Sickinger fest verpflichtet und hatte auch großen Anteil am direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga. In den ersten beiden Zweitliga-Spielzeiten gehörte der 28-Jährige weiterhin regelmäßig zum Aufgebot der SVE, in der vergangenen Saison gingen seine Einsatzzeiten jedoch zurück. Insgesamt absolvierte Carlo Sickinger 115 Pflichtspiele im schwarz-weißen Trikot und prägte in viereinhalb Jahren die sportlich erfolgreichste Phase der jüngeren Vereinsgeschichte der SV Elversberg entscheidend mit.