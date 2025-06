Sickenhofen: Zusammenhalt und Stimmung als Trumpf

Sickenhofen. Der Meistertitel wurde am vergangenen Wochenende standesgemäß gemeinsam in Griechenland gefeiert: Der SV Sickenhofen ist nach zehn Jahren in der Fußball-B-Liga Dieburg wieder in die A-Liga aufgestiegen. Am Ende lag der SVS vier Punkte vor der SG Klingen, die sich als Zweiter ebenfalls direkt für eine Klasse höher qualifizierte. Bereits im Sommer 2024 hatte der SVS heftig ans Tor der A-Liga geklopft, damals hatte es aber nicht geklappt.

„Es war auf jeden Fall unser Ziel“, sagt Vereinsvorsitzender Rafal Josefus, der im fünften Jahr den Vorsitz innehat und der vor Kurzem erst wiedergewählt worden ist. „Von der Qualität her waren die Jungs in Topform, das sind alles sehr gute Fußballer.“ Was aber vor allem den Ausschlag gegeben habe, seien die Stimmung und der Zusammenhalt gewesen. „Das war so gut, wie ich es selten zuvor hier erlebt habe.“

Und so war der SVS von Beginn an vorne dabei, es gab keine Phase der Saison, in der Josefus an dem großen Ziel gezweifelt hätte. „Natürlich wird immer bis zum letzten Spiel gespielt. Aber wir wollten ja auch nicht im Winter sagen, dass wir lieber doch nicht aufsteigen wollen. Das war schon unsere Vorgabe gewesen.“ Und bei dem Zusammenhalt, der sich zeigte, wäre es eigentlich auch undenkbar gewesen, dass ein Einbruch kommen könnte.

Man sei letztlich verdient aufgestiegen, und man sei verdient auch Meister geworden, sagt Josefus. Das Gleiche hat Jan Stilling, Spielertrainer der SG Klingen, gerade im Gespräch mit dem ECHO gesagt. „Die Mannschaft war ein bisschen anders als zuletzt“, sagt Josefus, „so etwas habe ich noch nie erlebt und gesehen. Denn nicht nur die Leistung hat gestimmt, auch alles andere.“

Jetzt geht es also in die A-Liga, und die ist für alle Neuland in Sickenhofen. „So lange ich hier bin, haben wir dort ja noch nie gespielt“, sagt Josefus lachend. „Aber mit der Qualität, die wir in der Mannschaft haben, sollten wir eigentlich mithalten können.“ Er freue sich auf die Saison, will einzelne Gegner aber noch gar nicht bewerten. „Es gibt keine Mannschaft, auf die ich mich speziell freue – aber auch keine, auf die ich mich so gar nicht freue.“

"Eigentlicher Neustart kam vor zwei, drei Jahren"

Dass es jetzt wieder in der A-Liga an den Start geht, ist übrigens alles andere als eine Selbstverständlichkeit. In der Saison 2019/20 und auch in der Spielzeit 2020/21, die beide wegen Corona abgebrochen worden waren, stand der SVS zum Zeitpunkt des Abbruchs jeweils auf dem letzten Platz in der B-Liga. Eine zweite Mannschaft wurde damals aufgelöst, eine solche wird aber in der kommenden Saison wieder an den Start gehen – als Neuling dann in der D-Liga Dieburg.

„Der eigentliche Neustart kam vor zwei, drei Jahren“, erinnert sich Josefus, der den Aufstieg in die A-Liga deshalb jetzt auch gar nicht als solchen bezeichnen will. „Die Jungs haben sich das verdient.“ Und zwar derart, dass es keine großen personellen Veränderungen geben wird. Trainer bleibt Sandro Sale, auch im Kader wird sich wenig tun. „Die Jungs, die es geschafft haben, sollen das jetzt auch genießen. Wir werden nicht krampfhaft nach neuen Spielern suchen“, sagt der Vereinschef.

Dass es wieder eine zweite Mannschaft geben wird, zeige, dass der Fußball in Sickenhofen wieder ankomme. „Wir würden das ja nicht machen, wenn wir nicht genug Leute hätten“, sagt Josefus lachend. „Wir sind optimistisch, dass die zweite Mannschaft in der D-Liga durchspielen wird.“ Eins, zwei neue Spieler werden kommen für die erste Mannschaft, viel mehr ist nicht geplant.

SVS gegen die direkten Konkurrenten stark

Entscheidend für den Erfolg war vor allem, dass der SVS in den Spielen gegen die direkten Konkurrenten siegreich blieb. Der wichtigste Dreier war sicher jener vom 11. Mai, als man nach 0:1-Rückstand noch 3:2 gegen die SG Klingen gewann. Aber auch gegen den Dritten SV Groß-Bieberau II gab es in der Rückrunde einen 4:1-Sieg. Allerdings setzte es auch ärgerliche Niederlagen wie beim 1:2 beim TSV Lengfeld II Anfang Mai. „Wir hätten es früher klarmachen können“, weiß Josefus.

Spätestens als klar war, dass die beiden ersten Plätze zum direkten Aufstieg führen, wurde schon mal zumindest ein bisschen gefeiert. „Wir waren immer stabil, und das sind wir auch jetzt noch“, sagt der Vereinsvorsitzende, der sich zudem über den Nachwuchs freuen darf. Der lag ziemlich lange brach, mittlerweile gibt es wieder eine G-Jugendmannschaft und zwei F-Jugend-Teams. „Das wächst bei uns, es werden immer mehr.“