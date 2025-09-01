Sickenhausen jubelt – Dettingen/Glems marschiert weiter

Der 3. Spieltag der Bezirksliga Alb hatte alles, was den Amateurfußball so reizvoll macht: klare Favoritensiege, nervenaufreibende Duelle bis in die Schlussminuten und ein packendes Torfestival. Während die SGM Dettingen/Glems weiter ohne Fehl und Tadel marschiert und ihre Spitzenposition mit einem erneuten Kantersieg untermauert, sorgte Aufsteiger Sickenhausen mit einem furiosen 5:1 gegen Walddorf für ein dickes Ausrufezeichen. In Pfrondorf erlebten die Zuschauer ein Spektakel mit sechs Treffern, anderswo entschieden Nuancen über Sieg oder Niederlage.

Die SGM Altingen/Entringen dominierte ihre Partie gegen Zainingen fast nach Belieben. Früh brachte Steffen Reichert sein Team in Führung, Nico Appelt legte noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren nicht nach: Timo Kircher und Felix Seibold sorgten für einen klaren und ungefährdeten 4:0-Heimerfolg.

Mit einem wahren Offensivfeuerwerk meldete sich der TSV Sickenhausen nachdrücklich in der Bezirksliga an. Ein Eigentor brachte die Hausherren früh in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Laurin Biedritzky. Nach dem Seitenwechsel sorgte Sinan Kurban für die Vorentscheidung. Zwar kam Walddorf durch Luis Armbruster kurz darauf noch einmal ins Spiel, doch Sickenhausen ließ nicht locker. Noel Bakar und Andreas Hiller per Strafstoß setzten die Schlusspunkte zu einem verdienten 5:1-Sieg.

Eine bittere Heimniederlage kassierte der TSV Hirschau. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Joel Hofele den TV Derendingen in Führung. Hirschau mühte sich vergeblich, während die Gäste in der 75. Minute durch Lukas Hildenbrand alles klar machten. Damit bleibt Hirschau ohne Sieg, während Derendingen wichtige Punkte einfuhr. ---

Ein starker Auftritt des SV 03 Tübingen bescherte drei Punkte. Früh stellte Raúl Heres die Weichen, kurz vor der Pause legte Leo Kemmer nach. Zwar konnte Fabian Denzel für die Gäste aus Upfingen noch verkürzen, doch Jonathan Billing sorgte in der Schlussminute für den umjubelten 3:1-Endstand. ---

Spannung pur in Ofterdingen: Schon nach vier Minuten lag Genkingen durch Philipp Deh vorn. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Luis Enrique Umblia aus. Nach der Pause war es Lukas Neth, der mit seinem Treffer in der 56. Minute den knappen Heimsieg für Ofterdingen sicherstellte. ---

Ein umkämpftes Remis sahen die Zuschauer in Reutlingen. Alessio Dayanir brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde in Front. Doch die zweite Mannschaft der TSG Tübingen steckte nicht auf und belohnte sich durch Laurin Assassa Mitte der zweiten Halbzeit mit dem Ausgleich. Am Ende teilten sich beide Teams verdient die Punkte. ---

Das torreichste Spiel des Tages lieferten sich Pfrondorf und Gomaringen. Bereits nach 13 Minuten stand es 2:1 für die Gastgeber, Daniel Schreier und Dmytro Veselovskyi trafen, Fabian Geiser glich zwischenzeitlich aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte egalisierte Björn Zondler erneut. Nach der Pause traf Schreier ein weiteres Mal, doch Valerio Vitale stellte in der 67. Minute den 3:3-Endstand her. Ein gerechtes Unentschieden in einer turbulenten Partie. ---

Die SGM Dettingen/Glems bleibt das Maß aller Dinge. Fabian Schuster sorgte mit einem Doppelschlag noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legten Mario Nikolovski und Ali Blakaj nach. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel und einem Torverhältnis von 10:0 steht die SGM souverän an der Tabellenspitze.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________