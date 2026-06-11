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Sichtungstrainings bei Bero für den Jahrgang 2015
von Tilmann Häußler · Heute, 10:29 Uhr · 0 Leser
Komm auf den geilsten Platz der Welt. Unsere Leistungs-/Perspektivteams suchen DICH!
Wann? Dienstags und Donnerstag 16:00-17:30 Uhr (bis einschl. 7. Juli)
Wo? Auf dem Bero, Kleine Hamburger Straße 6, 10115 Berlin
Du bringst Eigenschaften wie Teamgeist, Ehrgeiz und hohe Einsatzbereitschaft neben den sportlichen Voraussetzungen mit?
Dann melde dich bei uns zum Sichtungstraining an und werde Teil des Erfolgs.
Interesse? Meld dich einfach bei Orkan unter info@berolinamitte.de