Sichtungstraining Nachwuchsabteilung FC Homburg: Regionalligist will Jugendarbeit ausbauen

Am kommenden Mittwoch, den 26. Oktober veranstaltet die Nachwuchsabteilung des FCH am Homburger Waldstadion ein Sichtungstraining für die Jahrgänge 2008 und 2009.

Anmeldungen sind ab sofort unter Angabe von Name, Jahrgang und aktuellem Verein per Mail an unseren Jugendleiter Kai Klein (k.klein@fc08homburg.de) möglich. Anmeldeschluss ist am Sonntag (23. Oktober). Die genauen Uhrzeiten der Probe-Trainingseinheiten werden nach erfolgter Anmeldung per Mail mitgeteilt.