Sichtungstraining für A-Junioren beim TSV Bruckhausen Duisburg

Duisburg – Der TSV Bruckhausen lädt talentierte Nachwuchsspieler der Jahrgänge 2008 und 2009 zu einem Sichtungstraining ein. Die Trainingseinheiten finden am 21. und 23. April jeweils um 19:00 Uhr auf der Sportanlage an der Ahrstraße 195, 47139 Duisburg statt.

Gesucht werden engagierte und leistungsorientierte Spieler, die sich für die kommende Saison weiterentwickeln und auf hohem Niveau Fußball spielen möchten. Die A-Junioren spielen aktuell in der Leistungsklasse und haben gute Chancen, noch in diesem Jahr in die Rhein-Ruhr-Liga aufzusteigen.

Interessierte Spieler, die bereits in einem Verein aktiv sind, werden gebeten, eine entsprechende Probetrainingsgenehmigung mitzubringen.