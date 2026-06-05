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Vereinsnachrichten
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Sichtungstraining D-Jugend bei Steglitz GB
von Michael Frömel · Heute, 16:29 Uhr · 0 Leser
Unsere D-Jugend (Jahrgang 2014-2015) sucht für die neue Saison 26/27 ambitionierte und begeisterte Fußballer/-innen