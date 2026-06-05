 2026-06-03T09:07:03.210Z

Vereinsnachrichten

Sichtungstraining D-Jugend bei Steglitz GB

von Michael Frömel · Heute, 16:29 Uhr · 0 Leser

Unsere D-Jugend (Jahrgang 2014-2015) sucht für die neue Saison 26/27 ambitionierte und begeisterte Fußballer/-innen

Die Sichtungstermine sind: 08.06.26 / 15.06.26 / 22.06.26 / 29.06.26 / 06.07.26

Beginn: 18:30 Uhr - 20:00 Uhr auf der Sochos-Sportanlage

Kontakt: Talat Özgen Tel: 0177 686 37 80