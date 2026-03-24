Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Sichtungstraining beim TSV Gräfelfing – Jahrgänge 2008 bis 2011
Der TSV Gräfelfing richtet gezielte Sichtungstrainings für ambitionierte Jugendspieler der Jahrgänge 2008/2009 sowie 2010/2011 aus und sucht motivierte, leistungsbereite Talente, die den nächsten Schritt gehen wollen.
Unter der Leitung von Josip Hrgovic (Sportlicher Leiter Jugend, Trainer U19 und U17, UEFA B+ Lizenz) verfolgt der Verein in der Jugend einen klaren Ansatz: moderner, mutiger und offensiver Fussball kombiniert mit individueller Förderung und klaren Prinzipien.
⚽ Was erwartet die Spieler?
Intensives, strukturiertes und leistungsorientiertes Training
Fokus auf individuelle Entwicklung auf und neben dem Platz
Mutiger, offensiver Spielstil
Videoanalysen zur gezielten Verbesserung
Betreuung durch ein erfahrenes Trainerteam mit B+ Lizenz-Niveau und Erfahrung im höherklassigen Fussball
🎯 Zielsetzung
Der TSV Gräfelfing verfolgt einen klaren Weg:
Aufbau einer leistungsorientierten und nachhaltigen Jugendarbeit. Die Spieler sollen nicht nur Teil einer Mannschaft sein, sondern individuell besser werden - auf und neben dem Platz.
Im Mittelpunkt stehen:
Spaß am Fussball
Entwicklung von Spielintelligenz, Entscheidungsverhalten und Handlungsschnelligkeit
Aufbau einer leistungsorientierten Jugendstruktur
Förderung von Spielern, die den Anspruch haben, sich langfristig auf höherem Niveau zu beweisen