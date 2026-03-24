 2026-03-13T07:45:35.464Z

Vereinsnachrichten

Sichtungstraining beim TSV Gräfelfing – Jahrgänge 2008 bis 2011

von Josip Hrgovic · Heute, 17:04 Uhr · 0 Leser

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Gräfelfing
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Der TSV Gräfelfing richtet gezielte Sichtungstrainings für ambitionierte Jugendspieler der Jahrgänge 2008/2009 sowie 2010/2011 aus und sucht motivierte, leistungsbereite Talente, die den nächsten Schritt gehen wollen.

Unter der Leitung von Josip Hrgovic (Sportlicher Leiter Jugend, Trainer U19 und U17, UEFA B+ Lizenz) verfolgt der Verein in der Jugend einen klaren Ansatz: moderner, mutiger und offensiver Fussball kombiniert mit individueller Förderung und klaren Prinzipien.

Was erwartet die Spieler?

  • Intensives, strukturiertes und leistungsorientiertes Training
  • Fokus auf individuelle Entwicklung auf und neben dem Platz
  • Mutiger, offensiver Spielstil
  • Videoanalysen zur gezielten Verbesserung
  • Betreuung durch ein erfahrenes Trainerteam mit B+ Lizenz-Niveau und Erfahrung im höherklassigen Fussball

🎯 Zielsetzung

Der TSV Gräfelfing verfolgt einen klaren Weg:

Aufbau einer leistungsorientierten und nachhaltigen Jugendarbeit. Die Spieler sollen nicht nur Teil einer Mannschaft sein, sondern individuell besser werden - auf und neben dem Platz.

Im Mittelpunkt stehen:

  • Spaß am Fussball
  • Entwicklung von Spielintelligenz, Entscheidungsverhalten und Handlungsschnelligkeit
  • Aufbau einer leistungsorientierten Jugendstruktur
  • Förderung von Spielern, die den Anspruch haben, sich langfristig auf höherem Niveau zu beweisen

📅 Sichtungstermine

  • Jahrgänge 2008/2009: Dienstag, 18:00 – 19:30 Uhr
  • Jahrgänge 2010/2011: Mittwoch, 18:00 – 19:30 Uhr

👉 Teilnahme nach vorheriger Anmeldung

📍 Ort

TSV Gräfelfing
Hubert-Reißner-Straße 42
82166 Gräfelfing

📞 Kontakt

Josip Hrgovic
Sportlicher Leiter Jugend
Telefon: +49 175 7495565
E-Mail: j.hrgovic@tsv-graefelfing.de