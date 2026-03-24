Sichtungstraining beim TSV Gräfelfing – Jahrgänge 2008 bis 2011

Der TSV Gräfelfing richtet gezielte Sichtungstrainings für ambitionierte Jugendspieler der Jahrgänge 2008/2009 sowie 2010/2011 aus und sucht motivierte, leistungsbereite Talente, die den nächsten Schritt gehen wollen.

Unter der Leitung von Josip Hrgovic (Sportlicher Leiter Jugend, Trainer U19 und U17, UEFA B+ Lizenz) verfolgt der Verein in der Jugend einen klaren Ansatz: moderner, mutiger und offensiver Fussball kombiniert mit individueller Förderung und klaren Prinzipien.