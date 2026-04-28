Sichtungstraining bei der SG Orlen (JG 2012-2013)

Du liebst Fußball und willst zeigen, was in dir steckt? Du suchst ein Team, das dich fördert und in dem du dich richtig wohlfühlst? Die SG Orlen lädt alle talentierten und motivierten Spieler der Jahrgänge 2012 und 2013 zum Sichtungstraining für die neue Saison ein!

U14 und U15 – Mit Vollgas in die Zukunft

Wir suchen Verstärkung für unsere C-Jugend-Mannschaften. Bei der SGO steht die Ausbildung im Vordergrund: Wir feilen an deiner Technik, deinem Spielverständnis und vor allem an deinem Selbstvertrauen. Bei uns lernst du, was echter Zusammenhalt bedeutet – auf und neben dem Platz. Wenn du Teil einer starken Gemeinschaft werden willst, die gemeinsam wächst, dann komm vorbei!