Sichtungstraining bei der SG Orlen (JG 2008-2011) von Felix Thorhauer · Heute, 00:22 Uhr · 0 Leser

Jahrgänge 2008, 2009, 2010 und 2011 Du suchst eine neue Herausforderung und möchtest dich fußballerisch sowie persönlich weiterentwickeln? Die SG Orlen lädt talentierte Spieler der Jahrgänge 2008, 2009, 2010 und 2011 zum Sichtungstraining für die kommende Saison ein.

A- und B-Jugend in der Gruppenliga Wiesbaden Wir suchen Verstärkung für unsere A- und B-Jugend in der Gruppenliga Wiesbaden. Bei uns geht es um mehr als nur Ergebnisse auf dem Platz. Wir bieten ein Umfeld, in dem Teamgeist und ein faires, soziales Miteinander genauso wichtig sind wie die sportliche Leistung. Wenn du Lust auf ambitionierten Fußball in einer funktionierenden Gemeinschaft hast, bist du bei uns genau richtig.