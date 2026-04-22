Sichtungstraining bei der SG Orlen (JG 2008-2011)

Jahrgänge 2008, 2009, 2010 und 2011
Du suchst eine neue Herausforderung und möchtest dich fußballerisch sowie persönlich weiterentwickeln? Die SG Orlen lädt talentierte Spieler der Jahrgänge 2008, 2009, 2010 und 2011 zum Sichtungstraining für die kommende Saison ein.
A- und B-Jugend in der Gruppenliga Wiesbaden
Wir suchen Verstärkung für unsere A- und B-Jugend in der Gruppenliga Wiesbaden. Bei uns geht es um mehr als nur Ergebnisse auf dem Platz. Wir bieten ein Umfeld, in dem Teamgeist und ein faires, soziales Miteinander genauso wichtig sind wie die sportliche Leistung. Wenn du Lust auf ambitionierten Fußball in einer funktionierenden Gemeinschaft hast, bist du bei uns genau richtig.
Termin/Ort im Überblick
Datum: 10.05.2026
Uhrzeit: 16:00 Uhr
Ort: Sportgelände am Zugmantel, Orlen
Ansprechpartner: Martin Zimmermann (Koordinator A/B-Jugend)
Mail: martin.zimmermann@sgo-orlen.de
Komm vorbei
Komm vorbei und zeig uns dein Potenzial. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und gemeinsam die nächste Saison in der Gruppenliga zu planen. Wir setzen dabei voraus, dass interessierte Spieler ihren jeweiligen Stammverein vorab über die Teilnahme am Sichtungstraining informieren. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt per Mail an den oben genannten Ansprechpartner.