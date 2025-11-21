Hallo zusammen,

Rhenania Richterich 2 veranstaltet am Mittwoch den 26.11.2026 um 19:30 Uhr ein Sichtungstraining für alle 3 Senioren Mannschaften.

Adresse: Jürgen-Ortmanns-Stadion // Grünenthaler Str. 55



Wobei es auch in erster Linie um den Klassenerhalt der 2.Mannschaft in der B-Liga geht.



Gesucht werden Spieler auf allen Positionen, wenn ihr euch angesprochen fühlt kommt vorbei.