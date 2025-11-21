Hallo zusammen,
Rhenania Richterich 2 veranstaltet am Mittwoch den 26.11.2026 um 19:30 Uhr ein Sichtungstraining für alle 3 Senioren Mannschaften.
Adresse: Jürgen-Ortmanns-Stadion // Grünenthaler Str. 55
Wobei es auch in erster Linie um den Klassenerhalt der 2.Mannschaft in der B-Liga geht.
Gesucht werden Spieler auf allen Positionen, wenn ihr euch angesprochen fühlt kommt vorbei.
Mannschaftsübersicht:
1.Mannschaft (Bezirksliga)
2. Mannschaft (Kreisliga B)
3. Mannschaft (Kreisliga D)
Wir freuen uns über zahlreiches erscheinen, gerne könnt ihr auch vorher Kontakt aufnehmen mit dem Ansprechpartner.
Denis Künzel // 017620110206 // deniskuenzel87@gmail.com