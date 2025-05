Sichert Mingolsheim die Relegation?

In einer unterhaltsamen Partie ging der FC Östringen II beim SV Büchig leer aus. „Es wäre durchaus mehr drin gewesen als diese knappe Niederlage gegen den Ligaprimus, gerade nach unserer zu diesem Zeitpunkt verdienten Führung. Die Gegentore fielen dann aber zu schnell und zu einfach und dir spielerische Klasse von Büchig hat sich letztendlich knapp durchgesetzt“, so Jens Knaus, der auch den Kickers noch gratulierte: „Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal nach Büchig zum verdienten Aufstieg in die Landesliga!“

Im letzten Spiel geht es gegen Flehingen. Knaus skizziert ausführlich, was der letzte Spieltag beinhaltet: „Ein letztes Mal für diese Saison heißen wir am Samstag um 15 Uhr alle Zuschauer, Fans des FC Östringen und natürlich den FC Flehingen auf dem Waldbuckel herzlich willkommen! Sportlich möchten wir im letzten Spiel unseren Zuschauern natürlich nochmal ansehnlichen Fußball bieten. Insgesamt steht dieses Spiel aber eher unter dem Stern ‚Abschied nehmen‘. Nach vielen Jahren auf dem Fußballplatz mit vielen Spielen, Trainingseinheiten und noch viel mehr Einsatz auf und neben dem Platz wird es für einige Jungs unserer Mannschaft das letzte Spiel ihrer Fußballkarriere sein. Wiederum manche Spieler müssen wir leider zu anderen Vereinen ziehen lassen. Ein kurzer Rückblick auf die aktuelle Saison: Zu Beginn sind wir etwas ungewiss, wohin die Reise gehen wird, in die Kreisliga-Saison gestartet. Schnell hat sich die Mannschaft jedoch in die Liga eingefunden und zu einer echte Einheit entwickelt. Nicht nur sonntags auf dem Platz, sondern vor allem in den Trainingseinheiten und in vielen ‚Einheiten‘ außerhalb des Platzes hat sich dieser Zusammenhalt gezeigt. Der FC Östringen II ist in der Kreisliga angekommen und wir schließen diese Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz ab, was ich durchaus als Erfolg werte. Alles Gute und eine erholsame Sommerpause an alle!“

Einen klaren Sieg feierte der FCF daheim gegen Untergrombach. Das 5:1 war ein gelungenes letztes Heimspiel.

Der Saisonausklang findet jetzt in Östringen statt. „Das letzte Spiel und gleichzeitig auch mein letztes Spiel als Trainer des FC Flehingen findet in Östringen am Samstag statt. Ich möchte mich hier nochmals beim Verein für das Vertrauen bedanken. Bei Andreas Macelski persönlich, der mich bei meiner ersten Station als Trainer mit seiner Erfahrung immer unterstützt hat. Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an meine Mannschaft für die tolle Saison, die wir gespielt haben und in der wir gleichzeitig in die Vereinsgeschichte eingegangen sind als die erste Mannschaft, die Pokalsieger wurde. Ich freue mich auf ein interessantes Spiel in Östringen, das wir gerne gewinnen möchten, um die Saison mit einem positiven Ergebnis zu beenden“, so Vasilios Rosilovalis.

PROGNOSE:

Flehingen nimmt die Punkte mit.