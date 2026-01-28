Sichert euch eine Förderung im Wert von 55.000 € für euren Verein!

– Foto: Anpfiff ins Leben

Liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, Vereinsheime sind zentrale Orte für Begegnung, Lernen und Gemeinschaft – besonders für Kinder und Jugendliche. Sie brauchen Räume, in denen sie sich wohlfühlen, entwickeln und zusammen wachsen können.

Genau hier setzt das neue Projekt „Anpfiff Jugendräume“ von Anpfiff ins Leben an. Insgesamt werden Sportvereine mit 1,5 Millionen Euro gefördert. Jeder teilnehmende Verein erhält 55.000 € zweckgebunden für die Modernisierung eines Vereinsraums zu einem ansprechenden Jugendraum.

Das Projekt umfasst drei Bausteine: ✔️ Renovierung eines Raums in eurem Vereinsheim zu einem modernen Jugendraum ✔️ Umfassende Beratung & persönliche Begleitung durch die erfahrenen Vereinsberater von Anpfiff ins Leben ✔️ Gebäudegutachten nach DIN V 18599 durch einen zertifizierten Energieberater

Wichtige Infos auf einen Blick:

👉 Die Fördersumme beträgt insgesamt 55.000 € pro Verein

👉 Das Projekt läuft über zwei Jahre

👉 8 Pflichttermine in Form von Workshops & Qualifizierungen an Wochenenden

👉 Teilnahme ist für alle Sportarten möglich

👉 Ob euer Verein im Fördergebiet liegt, zeigt der Postleitzahl-Checker auf der Website

👉 Alle Infos zum Ablauf findet ihr im Projektvideo

👉 Bewerbung bis zum 28. Februar. Die Plätze sind auf 20 limitiert.

Jetzt informieren & bewerben:

➡️ anpfiffinsleben.de/jugendraum

Verpasst nicht die Chance, eure Vereinsjugend zu stärken und ihnen einen Ort zu schaffen, an dem sie sich wohl fühlen, voneinander lernen und gemeinsam wachsen können.







Das ist Anpfiff Jugendräume:

Das Projekt findet bereits zum zweiten Mal statt. Über zwei Jahre erhalten die Vereine professionelle Begleitung durch erfahrene Vereinsberater. Neben dem Raumumbau arbeitet ihr intensiv an der Weiterentwicklung eures Vereins.

Workshops zu Zukunftsthemen wie Mitgliedergewinnung, Fundraising, Ehrenamt, Kommunikation & Organisation

Individuelle Begleitung durch einen persönlichen Paten

Praxisorientierte Projektarbeit an einem konkreten Vereinsvorhaben

Ein engagiertes Projektteam als zentraler Erfolgsfaktor

Wertvoller Austausch mit 19 weiteren Vereinen und Aufbau eines starken Netzwerks

Jetzt bewerben auf anpfiffinsleben.de/jugendraum – eine ausführliche Bewerbung erhöht eure Teilnahmechancen.