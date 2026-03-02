"Sicherlich ein verdienter Sieg für Vorsfelde" - 2:0 im Spitzenspiel

– Foto: Horst Vogler

Der 1. SC Göttingen 05 musste sich beim SSV Vorsfelde mit 0:2 geschlagen geben. Für Trainer Jozo Brinkwerth war das Ergebnis unter dem Strich verdient: „Wenn man das ganze Spiel zusammenfasst, sicherlich ein verdienter Sieg für Vorsfelde. Vor allem aufgrund der ersten Halbzeit, in der sie viel galliger und präsenter im Spiel waren als wir.“

Vorsfelde verlagerte das Spiel früh in die Hälfte der Gäste und kam immer wieder zu Abschlüssen, meist nach Ballverlusten im Göttinger Aufbauspiel. In der 20. Minute gab es Strafstoß für die Gastgeber, doch Fabian Sündram parierte stark. „Man hätte denken können, das wäre vielleicht ein kleiner Weckruf für uns. Aber selbst danach wirkten wir immer noch nicht präsent“, so Brinkwerth.

In der 36. Minute fiel dennoch die Führung für Vorsfelde. Michel Haberecht traf per direkt verwandeltem Freistoß sehenswert zum 1:0. „Das 1:0 geht auch in Ordnung. Ein klasse geschossener Freistoß“, ordnete Brinkwerth ein. Offensiv blieb Göttingen 05 in der ersten Hälfte weitgehend harmlos, wenngleich kurz vor der Pause ein Treffer nach einem Angriff über die Außenbahn wegen einer knappen Aus-Entscheidung aberkannt wurde. Mehr Spielanteile, aber wenig Gefahr Nach dem Seitenwechsel übernahm Göttingen mehr Spielanteile. „Diesmal hatten wir die größeren Spielanteile. Vorsfelde war immer wieder gefährlich mit schnellen Umschaltmomenten.“ Klare Großchancen blieben jedoch aus. Ein Freistoß von Linus Nolte strich knapp am Winkel vorbei, ein Schuss von Maximilian Herwig verfehlte den rechten Pfosten nur knapp. „Richtig große Chancen waren da allerdings nicht dabei“, sagte Brinkwerth.