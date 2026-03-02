"Sicherlich ein verdienter Sieg für Vorsfelde" - 2:0 im Spitzenspiel

Der 1. SC Göttingen 05 musste sich beim SSV Vorsfelde mit 0:2 geschlagen geben. Für Trainer Jozo Brinkwerth war das Ergebnis unter dem Strich verdient: „Wenn man das ganze Spiel zusammenfasst, sicherlich ein verdienter Sieg für Vorsfelde. Vor allem aufgrund der ersten Halbzeit, in der sie viel galliger und präsenter im Spiel waren als wir.“
Vorsfelde verlagerte das Spiel früh in die Hälfte der Gäste und kam immer wieder zu Abschlüssen, meist nach Ballverlusten im Göttinger Aufbauspiel. In der 20. Minute gab es Strafstoß für die Gastgeber, doch Fabian Sündram parierte stark. „Man hätte denken können, das wäre vielleicht ein kleiner Weckruf für uns. Aber selbst danach wirkten wir immer noch nicht präsent“, so Brinkwerth.
In der 36. Minute fiel dennoch die Führung für Vorsfelde. Michel Haberecht traf per direkt verwandeltem Freistoß sehenswert zum 1:0. „Das 1:0 geht auch in Ordnung. Ein klasse geschossener Freistoß“, ordnete Brinkwerth ein. Offensiv blieb Göttingen 05 in der ersten Hälfte weitgehend harmlos, wenngleich kurz vor der Pause ein Treffer nach einem Angriff über die Außenbahn wegen einer knappen Aus-Entscheidung aberkannt wurde.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Göttingen mehr Spielanteile. „Diesmal hatten wir die größeren Spielanteile. Vorsfelde war immer wieder gefährlich mit schnellen Umschaltmomenten.“ Klare Großchancen blieben jedoch aus. Ein Freistoß von Linus Nolte strich knapp am Winkel vorbei, ein Schuss von Maximilian Herwig verfehlte den rechten Pfosten nur knapp. „Richtig große Chancen waren da allerdings nicht dabei“, sagte Brinkwerth.
Bis in die Schlussphase hinein bestand die Hoffnung auf einen Punktgewinn. Doch in der Nachspielzeit entschied Leander Borchers die Partie mit dem 2:0 (90.+3) endgültig. Nach sechs Spielen in Serie ohne Niederlage, blieben die 05er erstmals ohne Dreier.
„Nicht nur die verlorenen drei Punkte tun weh, sondern dass wir es auf dem schwer bespielbaren Boden nicht geschafft haben, noch mehr unsere Stärken ins Spiel zu bringen, ist etwas ärgerlich“, resümierte Brinkwerth. Dennoch wolle man den Blick nach vorne richten: „Wir müssen jetzt sehen und wollen weiter so versuchen zu spielen, dass jedes Spiel ein kleines Endspiel ist, damit wir eine gute Saison hinlegen.“
Es bleibt also dabei, dass Spiele gegen Vorsfelde den Göttingern einfach nicht liegen. Es war das 14. Spiel in Serie, das man nicht gewinnen konnte. Vorsfelde spielt am Sonntag beim MTV Gifhorn das absolute Spitzenspiel, während die 05er die Freien Turner aus Braunschweig empfange.