Sicherheitsbedenken! Derby der "Dritten" verschoben

Das für den heutigen Freitagabend angesetzte Landesliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli III und dem Hamburger SV III wird nicht wie geplant stattfinden. Unseren Informationen zufolge hat der Hamburger Fußball-Verband die Partie an der Feldstraße aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesetzt.

Neu angesetzt wurde das Spiel nun für Samstag, 25. Oktober, 15.30 Uhr – genau in jenem Zeitfenster, in dem die Profimannschaften beider Vereine in der Bundesliga im Einsatz sind. Während der HSV den VfL Wolfsburg empfängt, tritt der FC St. Pauli zeitgleich bei Eintracht Frankfurt an. Damit soll offenbar ein Teil des Konfliktpotenzials entschärft werden: Wer die Profis sehen will, wird nicht an der Feldstraße sein.



Allerdings muss man dazu sagen, dass es dieses Derby bereits zweimal im vergangenen Jahr gegeben hat – und beide Male zeigten sich die Sicherheitsbedenken im Nachhinein zumindest überzogen. Sowohl der HSV als auch der FC St. Pauli waren auf solche Situationen. Für die jeweiligen Anlagen existieren eigens erarbeitete Sicherheitskonzepte, die bislang gegriffen haben.

Für die Landesliga bedeutet die Verschiebung indes einen weiteren Beleg dafür, dass die Rivalität zwischen den beiden großen Hamburger Klubs selbst in den unteren Ligen ein sensibles Thema bleibt – sportlich wie organisatorisch.