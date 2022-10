Sicherer Sieg

In einem Freitagspiel vor wenig Anhang setzte sich der SVN in Liedolsheim gegen deren 3. Mannschaft relativ sicher durch und ließ viele Chancen aus.

Wie dem Schreiber berichtet wurde, ging unsere Mannschaft schon in der Anfangsphase durch Marius Lätsch in Führung, ehe sich der Gegner sortiert hatte. Bis zur Mitte der 1. Hälfte wurde weiter druckvoll gespielt, aber eine Unmenge an Chancen verballert. Danach kam Liedolsheim etwas auf, ohne echt gefährlich zu werden. Pascal Schorb machte vor der Pause das 0:2.

In der 2. Hälfte gab es wieder gute Phasen des SVN und solche, wo man nachließ und der Gegner aufkam. Der machte dann auch irgendwann sein Tor. Es wurde viel gewechselt. Für den SVN gab es noch 5 Einschüsse. Mindestens zweimal traf der Luca Pisacreta, einmal Athanasios Nakos. Die Schützen der beiden weiteren Tore konnten nicht sicher in Erfahrung gebracht werden, sei es, dass die Berichterstatter schlechte Sicht hatten, abgelenkt waren oder vor lauter Torwirbel nicht mehr mitkamen. 7:1 reicht schließlich auch. Von den Mannschaften, die bis zur Winterpause noch kommen, ist viel mehr Gegenwind zu erwarten. Da kommt es nur darauf an, sich durchzusetzen. Hoffen wir, dass sich die Mannschaft weiter stabilisiert.