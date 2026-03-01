Sicherer Auswärtssieg - Aramäer dominieren in Halbzeit Zwei

– Foto: Dominik Schwarz

Nach einer Abtastphase wurde es in der 24. Minute erstmals richtig brenzlig: Milot Halilaj prüfte den Keeper der Hausherren mit einem wuchtigen Abschluss aus kurzer Distanz, jedoch ohne Erfolg. Auch die Gastgeber setzten Nadelstiche; so strich ein Kopfball der SGSE nach einer Ecke in der 36. Minute nur hauchzart am Gehäuse vorbei. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, die jedoch allesamt ungenutzt blieben.

Den perfekten Start in den zweiten Durchgang erwischten die Aramäer: Nach Vorarbeit von Robert Grau fackelte Robin Dörner in der 48. Minute nicht lange und traf per sattem Schuss zur verdienten Führung. Mit dem Vorsprung im Rücken übernahmen die Gäste die volle Spielkontrolle.