Sichere drei Punkte eingefahren!

Gegen den SV Großkuchen wollte unsere Mannschaft an den guten Heimauftritt vor 2 Wochen anschließen. Gleich in der 5.Minute hatte Claudius Eiberger nach einem Foul an ihm selbst die Gelegenheit, per Strafstoß in Führung zu gehen. Doch Wölfl im Tor des SVG parierte den Ball und es blieb vorerst beim 0:0. Unsere Mannschaft war dennoch klar überlegen und machte nach Vorlage von Spichal dann das 1:0 in der 12.Minute, Torschütze war Sokol Lutfiu. In der 24.Minute machte Eiberger dann sein erstes Tor, als Felix Kaiser ihn bediente. Auch im weiteren Verlauf von Durchgang eins kamen die Gäste nur ganz sporadisch vor das Unterkochener Tor von Nico Peiker, sodass hier kaum Gefahr bestand. Stattdessen war es erneut Sokol Lutfiu, der mit seinem zweiten Treffer noch vor der Pause auf 3:0 stellte. Sollte das noch nicht die Entscheidung gewesen sein, war es spätestens mit seinem dritten Tor unmittelbar nach Wiederanpfiff soweit. Mit dem 4:0 im Rücken ließ man es etwas ruhiger angehen. Dennoch wollte das Team weitere Treffer erzielen und dies gelang auch in Person von Claudius Eiberger in der 67.Minute. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte danach Elias Beyrle in der 76.Minute, wobei Felix Kaiser per Strafstoß im Anschluss daran gleich wieder den alten Abstand herstellte. Den Schlusspunkt unter den klaren Heimerfolg setzte dann erneut Eiberger mit seinem ebenfalls dritten Treffer kurz vor Ende der Partie.