"Sicher kein Leckerbissen": RWE II fährt glanzlose Punkte ein

RWE II setzte sich gegen Niederwenigern II durch. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Dank eines 3:0 gegen die Sportfreunde Niederwenigern II rückt die Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt wieder etwas dichter auf die Pelle.

Die Hattinger Gäste verteidigten kompakt und machten es den Essenern phasenweise schwer, klare Räume zu finden. Kurz vor der Pause erhöhte Arda Islam dennoch auf 2:0 (42.), RWE war spätestens danach klar auf Siegkurs.

Dabei musste die Essener Reserve ohne Goalgetter Marcel Platzek (42. Saisontore) auskommen, der beruflich verhindert war. Dennoch übernahm RWE II von Beginn an die Kontrolle über die Partie. Joel Bema belohnte die Mühen der Profi-Reserve. Einen Strafstoß brachte er im Nachsetzen über die Linie (14.).

Lorenz: "Wollen den Druck weiter erhöhen"

Nach dem Seitenwechsel behauptete Rot-Weiss den Vorsprung weitgehend souverän. Die ganz große Offensivwucht entwickelte die Lorenz-Elf zwar nicht mehr, ließ defensiv allerdings kaum etwas anbrennen. Für den Endstand sorge Flavio Dietz mit seinem Treffer zum 3:0 (90.).

„Es war einfach wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Wir hatten das Spiel über 90 Minuten unter Kontrolle“, erklärte Stefan Lorenz nach der Partie gegenüber der WAZ. Gleichzeitig räumte der Trainer ein, dass die Begegnung spielerisch kein Highlight gewesen sei: "Für Außenstehende war die Partie heute sicher kein Leckerbissen, aber unter dem Strich stehen die drei Punkte.“

Besonders die defensive Ausrichtung der Gäste hob Lorenz hervor: "Niederwenigern hat es gut gemacht und eng im 4-4-2 verteidigt. Da mussten wir erst einmal Wege finden.“

Im Aufstiegskampf profitierte RWE II zudem vom Ausrutscher der DJK Arminia Klosterhardt die beim 1:1 am Freitagabend gegen TuSEM Essen Punkte liegen ließ. Dadurch ist das Rennen um Platz eins wieder enger geworden. Lorenz blickt entsprechend optimistisch auf die kommenden Wochen: "Wir sind jetzt dran und wollen den Druck weiter erhöhen.“ Gleichzeitig stellte er klar, dass sein Team zunächst selbst liefern müsse: "Aber klar ist auch, dass wir erst einmal unsere Hausaufgaben machen müssen.“

Rot-Weiss Essen II – Sportfreunde Niederwenigern II 3:0

Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Mirco Konarkowski (73. Burak Bahadir), Marvin Paulsen, Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Timo Dargel (73. Flavio Dietz), Kevin Grund, Marcel Faber, Mehmet Demirci (83. Hamid Kuka), Joel Bema, Arda Islam (55. Ilias Mpalntoumis) - Trainer: Stefan Lorenz

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Luca Jürgen Margref, Marcel Modro, Marius Beyer (67. Henrik Eggemann), Malte Eckert, Benedikt Michael Thielecke, Leon Welticke (64. Malte Honisch), Sebastian Axt (64. Leonard Löhrmann), Marcel Schräer (55. Niklas Niggemeyer), Noah Seyer, Justin Barke (67. Florian Finger) - Trainer: Lars Diefenthal

Schiedsrichter: David Dos-Reis (Viersen) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Joel Bema (14.), 2:0 Arda Islam (42.), 3:0 Flavio Dietz (90.)