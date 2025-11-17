„Sicher glücklich, aber nicht unverdient“ – Lamme schlägt Rautheim

Dabei sah es zunächst nach einem komfortablen Nachmittag aus. Innerhalb von nur 60 Sekunden schockte Lamme die Gäste: Erst traf Colin Wassaf in der 30. Minute zum 1:0, dann erhöhte Florian Naumann unmittelbar danach auf 2:0. Rautheim brauchte lange, um sich zu fangen, blieb aber durch seine schnellen Außen jederzeit gefährlich.

Nach der Pause zeigte Lamme sein anderes Gesicht. „Nach einigen Anpassungen hatten wir dann sehr viele Einschussmöglichkeiten, um das Spiel zu entscheiden. Leider waren wir da nicht konsequent genug“, so Herr. Das rächte sich: Ein Fehler führte zum Anschlusstreffer durch Simon Glück (71.). Plötzlich wurde es eng, Torchancen für Rautheim folgten – eine echte Zitterphase.

Doch Lamme hielt dagegen, verteidigte leidenschaftlich und rettete den Sieg über die Zeit. Herrs Fazit fiel differenziert, aber positiv aus: „So steht am Ende ein sicherlich glücklicher, aber aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdienter Sieg.“

Mit nun 23 Punkten springt Germania Lamme auf Tabellenplatz fünf. Der Trend zeigt nach oben – und der nächste Schritt ist gemacht.

TSV Germania Lamme – FC SF Rautheim 2:1

TSV Germania Lamme: Florian Schneider, Andreas Weisser, Felix-Benedikt Ockel, Colin Wassaf, Fidan Kajolli, Jona Gsöllpointner (73. Erik Pöhlsen), Karim El-Shaari (55. Phillip Redl), Florian Naumann, Kevin-David Holland (84. Finn Luis Pohlmann), Levi Luk Rose (45. Phil Conor Mey), Fred Abelmann - Trainer: Pascal Herr

FC SF Rautheim: Jan-Erik Teresiak, Christian Sagemüller (73. Steffen Zumstrull), Moritz Wohlers, Maddox Schülke, Nils Salgmann, Luis Schwember (45. Adrian Krauel), Ben Mierzwa (55. Benjamin William), Simon Glück (89. Mohammad Haidari), Philipp-Hendrik Schulz, Jonas Kawalec, Björn Salgmann - Trainer: Karsten Schubert

Schiedsrichter: Kai Schwarz

Tore: 1:0 Colin Wassaf (30.), 2:0 Florian Naumann (31.), 2:1 Simon Glück (71.)