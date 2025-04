Sicher: Fußballkreis Kempen-Krefeld stellt zwei Bezirksliga-Aufsteiger

Der 1. FC Düren hat seinen Lizenzantrag für die kommende Saison in der Regionalliga West zurückgezogen und steht deshalb als sicherer Absteiger fest. Gemeinsam mit dem KFC Uerdingen und Türkspor Dortmund steigt Düren also ab - und das freut den Fußballkreis Kempen-Krefeld!

Was paradox klingt, ist eine Folge des vermehrten Aufstiegs am Niederrhein. Aus der Regionalliga West steigen maximal vier Mannschaften in die jeweilige Oberliga ab. Im Fußballverband Niederrhein (FVN) gibt es den sogenannten vermehrten Aufstieg, der zur Folge hat, dass sich im Wechsel verschiedene Kreise über einen zusätzlichen Aufstiegsplatz zur Bezirksliga freuen dürfen, wenn entsprechend wenig Teams "von oben" kommen.

Grevenbroich-Neuss chancenlos, Mönchengladbach-Viersen darf hoffen