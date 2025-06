"Sicher, denn dafür haben wir einige Opfer gebracht und alles gegeben"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der FC Hüttisheim hat es wieder getan – und wie. Mit einer Bilanz von 26 Siegen aus 32 Spielen und einem imposanten Torverhältnis von 122:31 sicherte sich das Team den Meistertitel in der Kreisliga A1 Donau/Iller – punktgleich mit der SG Griesingen, aber mit der besseren Tordifferenz. Nach dem Aufstieg 2023 gelang damit nun der direkte Durchmarsch in die Bezirksliga.

Dass Hüttisheim am Ende ganz oben steht, war nicht von Anfang an so klar. „Erfolg ist nicht planbar“, betont Da Silva. „Man kann versuchen, mit harter, akribischer und leidenschaftlicher Arbeit ans Ziel zu kommen.“ Das ursprüngliche Ziel lautete: Ankommen in der neuen Liga. Doch zur Winterpause war plötzlich mehr drin: „Natürlich haben wir dann gewusst, dass wir qualitativ schon ein Wörtchen mitreden können – und auch wollen.“

Was den Unterschied ausmachte? Hunger, Disziplin, Zusammenhalt

„Die Geschlossenheit im Team und Verein und natürlich auch unser Hunger nach Siegen Woche für Woche“, benennt der Coach als Schlüssel zum Erfolg. Dabei richtet Da Silva den Blick ganz bewusst auf das große Ganze: „Ich ziehe den Hut vor meinem Team für die geleistete Arbeit über die ganze Saison.“

Stärke auf und neben dem Platz

Was die Hüttisheimer über zwei Spielzeiten hinweg ausgezeichnet hat, bringt Da Silva auf den Punkt: „Das intakte Team auf und neben dem Feld ist die größte Stärke, die wir besitzen.“ Es war nicht nur eine sportliche, sondern eine charakterliche Leistung – getragen von einem Kollektiv, das funktionierte.

Drei Tage Düsseldorf, dann Fokus Bezirksliga

Zum Saisonabschluss dürfen die Spieler sich noch einmal austoben. „Die Jungs verweilen Anfang Juli drei Tage in Düsseldorf“, verrät der Coach. Danach ist aber wieder volle Konzentration gefragt: „Denn dann beginnt die Vorbereitung auf eine brutal harte Saison.“

„Ganz sicher“ wird das Aufstiegsrecht wahrgenommen

Dass man in Hüttisheim in die Bezirksliga will – daran besteht kein Zweifel: „Ganz sicher, denn dafür haben wir einige Opfer gebracht und alles gegeben.“

Verstärkung für die neue Herausforderung

Die Kaderplanung läuft auf Hochtouren. „In erster Linie vertrauen wir jedem, der schon da ist und für den Aufstieg verantwortlich war“, sagt Da Silva. „Dennoch müssen wir an Qualität und Quantität zulegen, um konkurrenzfähig zu bleiben.“ Und genau das hat man getan – mit zehn Neuzugängen, die den Kader in der Breite und Tiefe stärken sollen: David Janusz, Dominik Krizmanic, Kristof Majewski, Adrian Micanovic, Niklas Schmid, Dominik Siesseger, Filip Puskaric, Gabriel Arbeiter, Tomas Alexander Mahn und Nico Bojago.

Verlassen wird den FC Hüttisheim lediglich Benjamin Klapic, der seine Fußballkarriere in der Mannschaft beendet.

Ausblick auf die Saison 2025/2026: „Ein guter Gegner sein“

Die Ziele für die kommende Spielzeit sind realistisch – und ambitioniert zugleich: „Ich kenne diese Liga, und auch mein Team bestens! Das wird eine riesige Herausforderung“, sagt Da Silva. „Wir müssen uns auf allen Ebenen steigern und in Sachen Intensität und Aggressivität in jedem Training und Spiel ans Limit gehen.“ Ziel sei es, den Verein im Bezirk gut zu vertreten, sich in der Liga zu etablieren und gleichzeitig dazu beizutragen, dass sich die Qualität in der Bezirksliga weiter steigert.

Der FC Hüttisheim bleibt auf Kurs

Zwei Meisterschaften in zwei Jahren – diese Mannschaft weiß, wie Erfolg geht. Was sie aber ebenso auszeichnet: Demut, Einsatzbereitschaft und der feste Wille, das Erreichte zu bestätigen. Wenn der FC Hüttisheim diesen Weg weitergeht, dann könnte in der Bezirksliga einiges möglich sein.