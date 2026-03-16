Sich selbst belohnt: Miesbach gewinnt in Ebersberg

Kampf angenommen: Der SV Miesbach kam mit zunehmender Dauer immer besser ins Spiel. – Foto: Ralf Poeplau

Den besseren Start erwischten allerdings die Hausherren, die in der Anfangsviertelstunde mehr vom Spiel hatten und auch verdient in Führung gingen. Durch einen berechtigten Foulelfmeter fiel nach 15 Minuten das 1:0 für Ebersberg. „Danach sind wir aber immer besser ins Spiel gekommen“, berichtet Grünwald.

Der SV Miesbach hat in der Bezirksliga Ost den ersten Pflichtspielsieg des Jahres 2026 eingefahren. Die Kreisstädter setzten sich beim Tabellenletzten in Ebersberg verdient mit 2:1 durch. Allerdings machten es die SV-Kicker dabei unnötig spannend und ließen im zweiten Durchgang jede Menge Hochkaräter liegen. Trainer Hans-Werner Grünwald war dennoch zufrieden und erklärte: „Läuferisch und von den Zweikämpfen her war das stärker als gegen Ampfing. Der Sieg war aufgrund der vielen Chancen verdient. Die Tendenz zeigt nach oben.“

Ricardo Pindado scheiterte bei einem Alleingang noch am Keeper. Dann leitete der Youngster den Ausgleich ein. Pindado legte quer, Florian Haas zog ab, und Drilon Shukaj versenkte den Abpraller des Torhüters zum 1:1 im Netz. Haas hatte wenig später noch die Führung auf dem Fuß, doch auch hier blieb der Torwart Sieger. So ging es beim Stand von 1:1 in die Pause.

Die Miesbacher fanden dann gut in die zweite Hälfte und gingen direkt in Führung. Haas traf aus 18 Metern unhaltbar zum 2:1 in die Maschen. „Er war der beste Mann auf dem Feld und hat sich mit seinem Tor auch selbst belohnt“, lobt Grünwald. Im Anschluss ging es nur in eine Richtung. Die Miesbacher fanden aber ein ums andere Mal in TSV-Keeper Marinus Pohl ihren Meister. Haas, Pindado und zweimal Sontheim versäumten es, mit dem dritten Treffer alles klarzumachen.

„In der Phase hätten wir das Spiel eigentlich entscheiden müssen“, stellt Grünwald fest. „Ebersberg hat es noch einmal probiert, aber wir sind hinten super gestanden und haben nichts mehr zugelassen.“ Die Viererkette aus Felix Scherer, Marinus Veit, Jonas Matschiner und Benedikt Gerr stand sehr stabil. Bis auf ein paar Ecken, bei denen Keeper Michael Wiesböck nicht eingreifen musste, passierte in der Ebersberger Schlussoffensive nicht mehr viel, und die Miesbacher nahmen leistungsgerecht die drei Punkte mit an die Schlierach.

„Der Sieg war wichtig“, betont Grünwald. „So haben wir uns noch einmal von hinten abgesetzt. Mit Forstinning haben wir jetzt einen schweren Brocken vor der Brust, aber wir haben auch keinen großen Druck.“