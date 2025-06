Shurankov beendet Haifa-Gastspiel und läuft künftig für Schnüdel auf

Der 1. FC Schweinfurt 05 wappnet sich weiter für die 3. Liga und hat einen sehr interessanten Neuzugang verpflichtet: Erik Shuranov schließt sich den Schnüdel an. Der 22-jährige Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung an den Main und wird künftig die Offensive der Unterfranken verstärken.

Shuranov, der in Bamberg geboren wurde, bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus dem Profibereich mit. Seine fußballerische Ausbildung genoss er beim 1. FC Nürnberg, für den er 57 mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam und dabei 12 Tore erzielte. 2023 wechselte er zu Maccabi Haifa nach Israel und lief unter anderem in der Europa League auf. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Spielintelligenz und seinem Torinstinkt soll er künftig eine zentrale Rolle im Angriff des 1. FC Schweinfurt 05 spielen.







"Erik ist ein Spieler mit großem Potenzial, der sowohl technisch stark als auch torgefährlich ist. Er sorgte bereits in jungen Jahren in der 2. Liga für Furore", frohlock Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf Für Shuranov bedeutet der Wechsel auch eine Rückkehr in die Region. Als gebürtiger Bamberger freut er sich darauf, wieder näher an seiner Heimat zu spielen: "Ich habe große Lust auf die neue Aufgabe beim FC Schweinfurt. Der Verein hat klare Ziele und ein starkes Umfeld. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“





Nach Routinier Johannes Geis (SpVgg Unterhaching), Pius Krätschmer (SV Eintracht Hohkeppel), Toni Stahl (Hannover 96 II) und Tim Latteier (FSV Frankfurt) ist Shuranov der fünfte Neuzugang des Meisters der Regionalliga Bayern, der bereits Erfahrung in einer der drei deutschen Profiligen gesammelt hat. Ein erster Gradmesser wartet auf den Drittliga-Neuling am Sonntag, wenn man im heimischen Sachs-Stadion den Regionalliga-Rückkehrer VfB Eichstätt zu Gast hat.