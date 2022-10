Shun Teradas Geistesblitz entscheidet Topspiel für den KFC Uerdingen Der KFC Uerdingen setzt sich beim ETB Schwarz-Weiß Essen mit 2:0 durch und gewinnt dank eines Geistesblitzes von Shun Terada in der Oberliga Niederrhein.

Der KFC Uerdingen hat das Topspiel der Oberliga Niederrhein beim ETB Schwarz-Weiß Essen mit 2:0 (1:0) gewonnen und zieht deshalb mit der Mannschaft vom Uhlenkrug in der Tabelle gleich. Torjäger Shun Terada reagierte in der Anfangsphase glänzend und markierte so den Unterschied.

Zeit für eine wirkliche Pause haben die Teams nicht. Der ETB Schwarz-Weiß Essen steht bereits am Samstag vor der nächsten großen Aufgabe, dann geht es nämlich um 18 Uhr zum Auswärtsspiel zur SSVg Velbert. Nicht weniger kompliziert ist die Herausforderung des KFC Uerdingen, der sonntags um 15 Uhr den VfB 03 Hilden empfängt.

14. Spieltag

Sa., 15.10.22 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim

Sa., 15.10.22 18:00 Uhr SSVg Velbert - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 16.10.22 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kray

So., 16.10.22 15:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB 03 Hilden

So., 16.10.22 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Germania Ratingen 04/19

So., 16.10.22 15:00 Uhr SV Sonsbeck - MSV Düsseldorf

So., 16.10.22 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg

So., 16.10.22 15:15 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Kleve

So., 16.10.22 15:30 Uhr FSV Duisburg - Sportfreunde Hamborn 07

So., 16.10.22 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - TuRU Düsseldorf